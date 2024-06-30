«Зной, ливни и град»: Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 1 июля

Июль начнется в Петербурге с неожиданных сюрпризов, которые преподнесет ему погода. В понедельник, 1 июля, столбик термометра покажет до +30 градусов, к чему горожане уже привыкли за минувшую неделю, однако уже после 14:00 в город на Неве придет гроза. Из-за зноя и предстоящих серьезных осадков власти объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.