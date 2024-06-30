«Зной, ливни и град»: Желтый уровень погодной опасности объявили в Петербурге 1 июля

Июль начнется в Петербурге с неожиданных сюрпризов, которые преподнесет ему погода. В понедельник, 1 июля, столбик термометра покажет до +30 градусов, к чему горожане уже привыкли за минувшую неделю, однако уже после 14:00 в город на Неве придет гроза. Из-за зноя и предстоящих серьезных осадков власти объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
— По данным метеорологов, гроза будет сопровождаться усилением ветра. Его порывы могут достигать от 15 до 20 метров в секунду. Местами пройдут сильные ливни, в отдельных районах — с градом, — предупредила городская администрация.
После экстремального охлаждения жара снова подступит к Северной столице. Температура воздуха снова начнет заметно прогреваться после 17:00, а дожди и грозы прекратятся к 21:00.
Правительство Петербурга призвало жителей и гостей учитывать погоду за окном и не находиться долго на открытых пространствах. Во время грозы также не рекомендуется пользоваться электроприборами или смартфонами.
К слову, о непогоде ранее предупреждал синоптик Александр Колесов. Он рассказал, что 1 июля всплеск тепла произойдет по всему региону. Поэтому после осадков в городе снова может господствовать жара.
Напомним, накануне, 29 июня, температура воздуха в Северной столице, которую метеорологи зафиксировали в первой половине дня, достигла отметки +32,1 градуса. Таким образом, она побила максимум 1999 года.