Режим ЧС из-за мусорного коллапса могут ввести в Костанае

«Тут слепому видно, что вы не правы. Сейчас будут применяться новые правила благоустройства, мы все их требования будем к вам применять. Я не снимаю ответственности с населения, что они выбрасывают мусор мимо контейнеров. Но ваша задача — вовремя вывозить отходы. Если вы за нее взялись, зачем мне эти шишки? Техники у вас сейчас хватает, деньги, которые вы дополнительно получили от 27,5 тысяч договоров, отправляйте на повышение заработной платы. Если у вас нет желания работать, приглашайте инвестора с деньгами, пусть заходит, мы не против. На себя грузить все мы не будем, теперь мяч на вашей стороне».