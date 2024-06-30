В сгоревшем дачном домике в Уфе нашли тело 50-летней женщины

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, которые произошел в Орджоникидзевском районе Уфы. По информации спасателей, это случилось сегодня, 30 июня.
Сотрудники ведомства потушили огонь на площади 40 квадратных метров. Дознавателям хозяйка сообщила, что неделю назад она обнаружила поджог, но тогда смогла самостоятельно потушить возгорание.
По информации ведомства, во время тушения огня в домике обнаружили погибшую 50-летнюю женщину. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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