В Перми окончен поиск 14-летнего мальчика, который вышел из дома и исчез

Поиск 14-летнего мальчика, который вышел из дома и исчез, окончен в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт о подростке, который пропал 27 июня в Мотовилихинском районе. Мальчик вышел из дома на улице Красноармейской и не вернулся. К поиску пропавщего подключились волонтёры. О его местонахождении было неизвестно до вечера 30 июня.
«Найден! Жив!», — сообщили волонтёры.
В поисковом отряде не уточнили обстоятельства, при которых был найден подросток.
В организации поблагодарили неравнодушных пермяков за помощь и попросили снять репосты.