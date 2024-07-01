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В Перми окончен поиск 14-летнего мальчика, который вышел из дома и исчез

Он пропал 27 июня.

Источник: Соцсети

Поиск 14-летнего мальчика, который вышел из дома и исчез, окончен в Перми, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт о подростке, который пропал 27 июня в Мотовилихинском районе. Мальчик вышел из дома на улице Красноармейской и не вернулся. К поиску пропавщего подключились волонтёры. О его местонахождении было неизвестно до вечера 30 июня.

«Найден! Жив!», — сообщили волонтёры.

В поисковом отряде не уточнили обстоятельства, при которых был найден подросток.

В организации поблагодарили неравнодушных пермяков за помощь и попросили снять репосты.