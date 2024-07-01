В Перми окончен поиск 14-летнего мальчика, который вышел из дома и исчез

Речь идёт о подростке, который пропал 27 июня в Мотовилихинском районе. Мальчик вышел из дома на улице Красноармейской и не вернулся. К поиску пропавщего подключились волонтёры. О его местонахождении было неизвестно до вечера 30 июня.