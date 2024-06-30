Закрывают до сентября: власти рассказали о новой схеме движения в центре города

В рамках первого этапа, с 1 по 31 июля движение транспорта будет возможно в одностороннем режиме по левой стороне дороги от площади Победы до ул. Ген. -лейт. Озерова. С 1 по 31 августа — по правой стороне от площади Победы до ул. Ген. -лейт. Озерова, во время этого этапа обещают восстановить доступ к парковкам вдоль ул. Гаражной.