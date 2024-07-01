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Неделя начинается с пекла: Снова до +40 градусов, облака уплыли, дождя не будет — каждый выживает, как может

Какой будет погода в понедельник, 1 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Нам пора бы уже привыкнуть к тому, что лето у нас — убийственная пора. Но мы все надеемся на периоды передышки. Вынуждены огорчить, «похолоданий» в ближайшем будущем не предвидится.

В Кишинёве, завтра, 1 июля, 33−36 градусов жары, ветер 15 км/час, средняя облачность — 8%. Дождь не предвидится. В условиях города к указанным температурам следует приплюсовать 5−6 градусов.

На юге Молдовы от 35 градусов тепла и выше. Малооблачно. Кратковременный грозовой дождь обещают только к среде, если влага не испарится.

На севере республики немного прохладнее, температурный отсчёт начнётся от 30 градусов. Малооблачно, но дожди обещают уже ко вторнику.

Жёлтый код, связанный с жарой, сохранятся до 4 июля.