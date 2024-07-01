Неделя начинается с пекла: Снова до +40 градусов, облака уплыли, дождя не будет — каждый выживает, как может

Нам пора бы уже привыкнуть к тому, что лето у нас — убийственная пора. Но мы все надеемся на периоды передышки. Вынуждены огорчить, «похолоданий» в ближайшем будущем не предвидится.
В Кишинёве, завтра, 1 июля, 33−36 градусов жары, ветер 15 км/час, средняя облачность — 8%. Дождь не предвидится. В условиях города к указанным температурам следует приплюсовать 5−6 градусов.
На юге Молдовы от 35 градусов тепла и выше. Малооблачно. Кратковременный грозовой дождь обещают только к среде, если влага не испарится.
На севере республики немного прохладнее, температурный отсчёт начнётся от 30 градусов. Малооблачно, но дожди обещают уже ко вторнику.
Жёлтый код, связанный с жарой, сохранятся до 4 июля.