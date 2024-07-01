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В МЧС предупредили жителей Прикамья о грозе и сильных порывах ветра

В понедельник в Пермском крае ожидаются сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Непогода не желает так просто сдаваться: тропический воздух начинает понемногу вытеснять холодный арктический, и это противоборство вызовет в Прикамье в понедельник, 1 июля, погодные катаклизмы.

Как предупредили прикамцев в ГУ МЧС Пермского края, синоптики рисуют на первые сутки следующей недели такую картину: этой ночью местами пройдут дожди с грозами, днем еще более вероятны грозы, сильные ливни, при этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Пешеходам посоветовали не стоять вблизи деревьев и линий электропередач, водителям — ездить осторожней.

А также всем напомнили номера бесплатного телефона вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона.