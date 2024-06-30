Грозы ожидаются в Нижегородской области 30 июня и 1 июля

Грозы ожидаются местами по Нижегородской области 30 июня и 1 июля. К непогоде готовятся и нижегородские энергетики. Специалисты усиливают контроль за подачей электричества. Об этом сообщает филиал «Нижновэнерго».
Оперативно реагировать на возможные последствия непогоды готовы 1047 сотрудников «Нижновэнерго» и 403 единицы спецтехники.
Для подачи электричества в случае необходимости готовы 239 резервных источника электроснабжения. Также ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.
Нижегородские энергетики призывают жителей быть осторожными и при обнаружении проводов ЛЭП сообщать в энергокомпанию или отделение МЧС.