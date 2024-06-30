Ричмонд
+36°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы ожидаются в Нижегородской области 30 июня и 1 июля

К непогоде готовятся нижегородские энергетики.

Сейчас в Ричмонде: +36° 5 м/с 47% 756 мм рт. ст. +30°
Источник: Комсомольская правда

Грозы ожидаются местами по Нижегородской области 30 июня и 1 июля. К непогоде готовятся и нижегородские энергетики. Специалисты усиливают контроль за подачей электричества. Об этом сообщает филиал «Нижновэнерго».

Оперативно реагировать на возможные последствия непогоды готовы 1047 сотрудников «Нижновэнерго» и 403 единицы спецтехники.

Для подачи электричества в случае необходимости готовы 239 резервных источника электроснабжения. Также ведется непрерывный мониторинг метеообстановки.

Нижегородские энергетики призывают жителей быть осторожными и при обнаружении проводов ЛЭП сообщать в энергокомпанию или отделение МЧС.