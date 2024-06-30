В Волгоградской области временно закрыли пекарню после отравления салатом

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по статье «производство и сбыть продукции, не отвечающие требованиям безопасности» после отравления нескольких человек, в том числе ребенка, купленном салатом в пекарне Волжского.
По данным Роспотребнадзора, пострадавших пять человек, ведомство начало проверку. Отмечается, что взяты пробы воды и пищевой продукции в пекарне на улице Харламова.
«В связи с выявленными нарушениями введен временный запрет деятельности пекарни, материалы направлены в суд», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.