В Башкирии можно будет увидеть Луну рядом с Марсом.

1 июля Марс будет виден в утреннем небе ниже и левее серпа старой Луны как яркая желтая звездочка. Луна (Солнцем будет освещено только 30% ее диска), взойдет на востоке в 1.26 по уфимскому времени, Марс появится над горизонтом на 30 минут позже. Оба светила будут видны на востоке в созвездии Овна. На следующее утро Луна будет находиться слева от Марса.