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В Башкирии можно будет увидеть Луну рядом с Марсом

В Башкирии можно будет увидеть Луну рядом с Марсом.

Источник: Уфимский городской планетарий

1 и 2 июля утром жители Башкирии смогут увидеть Марс. В эти дни он будет находиться рядом с Луной, сообщается в телеграм-канале Уфимского городского планетария.

1 июля Марс будет виден в утреннем небе ниже и левее серпа старой Луны как яркая желтая звездочка. Луна (Солнцем будет освещено только 30% ее диска), взойдет на востоке в 1.26 по уфимскому времени, Марс появится над горизонтом на 30 минут позже. Оба светила будут видны на востоке в созвездии Овна. На следующее утро Луна будет находиться слева от Марса.

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