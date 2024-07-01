Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 1 июля

Что произошло 30 июня — узнайте в справке Sputnik.
Что интересного произошло 1 июля
1 июля в Канаде отмечается главный государственный праздник — День Канады, который был учрежден в честь объединения 1 июля 1867 года в единый доминион Канада всех североамериканских колоний Британии. Страна объединила в себе шесть провинций и приобрела современные очертания уже к концу XIX века. Но только в 1949 году завершился процесс окончательного формирования конфедерации.
В России 1 июля отмечается профессиональный праздник — День сотрудника отдела налоговых преступлений. Сотрудники этого отдела расследуют правонарушения в области налогообложения. Они изучают коммерческую деятельность бизнес-компаний и различных организаций. Отдел налоговых преступлений подчиняется МВД страны.
Также 1 июля — День изобретения солнцезащитных очков. Ученые предполагают, что первые солнцезащитные очки начали носить в XVII веке. Сначала на простые стекла стали наносить цветную краску или лак, что создавало небольшое затемнение. Впервые промышленное производство солнцезащитных очков было запущено во Франции — Наполеон заказал их для своей армии во время ведения военной компании в Африке. Стекла тех очков были покрыты сажей, а сверху ее слой фиксировали лаком.
Исторические события 1 июля в мире
1875-й — начал деятельность Всемирный почтовый союз;
1921-й — в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая;
1979-й — фирма Sony представила Walkman;
2000-й — в США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.
Исторические события 1 июля в Казахстане
1643-й — состоялась Орбулакская битва — героическое сражение в ходе казахско-джунгарской войны, в котором казахи во главе с Жангир-ханом и Жалантос-батыром одержали победу над многочисленной армией Эрдэни-батура;
1929-й — вышел первый номер кызылординской газеты «Сыр бойы»;
1958-й — образована самая крупная в СССР Казахская железная дорога. Ее протяженность составляла свыше 11 тысяч километров, она состояла из 15 отделений;
1994-й — первый полет казахстанского космонавта Талгата Мусабаева в космос.
Дни рождения знаменитостей 1 июля в мире
В 1931 году родилась Лесли Кэрон — известная французская актриса (фильмы «Интриганка», «Шоколад»);
в 1939 году родилась Карен Блэк — американская актриса (фильмы «Хранитель душ», «Акварели»);
В 1961 году родилась принцесса Диана — с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, Диана заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории;
в 1967 году родилась Памела Андерсон — канадская фотомодель, актриса, известная по фильму «Спасатели Малибу»;
в 1977 году родилась Лив Тайлер — американская киноактриса, фотомодель (фильмы «Невероятный Халк», «Робот и Фрэнк»);
в 1996 году родилась Аделина Сотникова — фигуристка, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2014).
Кто родился 1 июля в Казахстане
В 1937 году родился Аскар Кулибаев — партийный, государственный и политический деятель Республики Казахстан;
в 1975 году родился Есжан Биртанов — финансист, независимый директор — Член Совета директоров АО «Freedom Finance Life» и СК «Freedom Finance Insurance».
День смерти знаменитостей 1 июля в мире
В 1896 году умерла Гарриет Бичер-Стоу — американская писательница («Хижина дяди Тома»);
в 1946 году умер Людас Гира — литовский поэт, критик, драматург;
в 1950 году умер Эмиль Далькроз — швейцарский композитор и педагог;
в 1980 году умер Арчил Чхартишвили — грузинский советский театральный режиссер, народный артист СССР.
1 июля в православном календаре
Сегодня православные верующие чтут память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия — канонарха Печерского.
1 июля — лунный день
Люди, родившиеся 1 июля, относятся к знаку зодиака Рак.
1 июля 2021 года Луна находится в фазе «убывающая», в знаке зодиака Овен. Это 21-й лунный день в лунном календаре. В этот период людям характерны импульсивность, поспешность. Поэтому астрологи советуют отложить дела, требующие точности и продуманности.
1 июля — День ангела
Сегодня день ангела празднуют Леонтий, Василий, Феодул, Сергей, Никанор, Виктор и Александр.