Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 1 июля

Также 1 июля — День изобретения солнцезащитных очков. Ученые предполагают, что первые солнцезащитные очки начали носить в XVII веке. Сначала на простые стекла стали наносить цветную краску или лак, что создавало небольшое затемнение. Впервые промышленное производство солнцезащитных очков было запущено во Франции — Наполеон заказал их для своей армии во время ведения военной компании в Африке. Стекла тех очков были покрыты сажей, а сверху ее слой фиксировали лаком.