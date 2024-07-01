Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 1 июля

Этот день является 182-м в григорианском календаре. До конца года остается 183 дня. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что произошло 30 июня — узнайте в справке Sputnik.

Что интересного произошло 1 июля

1 июля в Канаде отмечается главный государственный праздник — День Канады, который был учрежден в честь объединения 1 июля 1867 года в единый доминион Канада всех североамериканских колоний Британии. Страна объединила в себе шесть провинций и приобрела современные очертания уже к концу XIX века. Но только в 1949 году завершился процесс окончательного формирования конфедерации.

В России 1 июля отмечается профессиональный праздник — День сотрудника отдела налоговых преступлений. Сотрудники этого отдела расследуют правонарушения в области налогообложения. Они изучают коммерческую деятельность бизнес-компаний и различных организаций. Отдел налоговых преступлений подчиняется МВД страны.

Также 1 июля — День изобретения солнцезащитных очков. Ученые предполагают, что первые солнцезащитные очки начали носить в XVII веке. Сначала на простые стекла стали наносить цветную краску или лак, что создавало небольшое затемнение. Впервые промышленное производство солнцезащитных очков было запущено во Франции — Наполеон заказал их для своей армии во время ведения военной компании в Африке. Стекла тех очков были покрыты сажей, а сверху ее слой фиксировали лаком.

Исторические события 1 июля в мире

1875-й — начал деятельность Всемирный почтовый союз;

1921-й — в Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая;

1979-й — фирма Sony представила Walkman;

2000-й — в США разрешено заверять финансовые документы электронной подписью.

Исторические события 1 июля в Казахстане

1643-й — состоялась Орбулакская битва — героическое сражение в ходе казахско-джунгарской войны, в котором казахи во главе с Жангир-ханом и Жалантос-батыром одержали победу над многочисленной армией Эрдэни-батура;

1929-й — вышел первый номер кызылординской газеты «Сыр бойы»;

1958-й — образована самая крупная в СССР Казахская железная дорога. Ее протяженность составляла свыше 11 тысяч километров, она состояла из 15 отделений;

1994-й — первый полет казахстанского космонавта Талгата Мусабаева в космос.

Дни рождения знаменитостей 1 июля в мире

В 1931 году родилась Лесли Кэрон — известная французская актриса (фильмы «Интриганка», «Шоколад»);

в 1939 году родилась Карен Блэк — американская актриса (фильмы «Хранитель душ», «Акварели»);

В 1961 году родилась принцесса Диана — с 1981 года по 1996 год первая жена принца Уэльского Чарльза, наследника британского престола. Широко известна как принцесса Диана, леди Диана или леди Ди. По данным опроса, проведенного в 2002 году вещательной компанией Би-би-си, Диана заняла третье место в списке ста величайших британцев в истории;

в 1967 году родилась Памела Андерсон — канадская фотомодель, актриса, известная по фильму «Спасатели Малибу»;

в 1977 году родилась Лив Тайлер — американская киноактриса, фотомодель (фильмы «Невероятный Халк», «Робот и Фрэнк»);

в 1996 году родилась Аделина Сотникова — фигуристка, первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании (2014).

Кто родился 1 июля в Казахстане

В 1937 году родился Аскар Кулибаев — партийный, государственный и политический деятель Республики Казахстан;

в 1975 году родился Есжан Биртанов — финансист, независимый директор — Член Совета директоров АО «Freedom Finance Life» и СК «Freedom Finance Insurance».

День смерти знаменитостей 1 июля в мире

В 1896 году умерла Гарриет Бичер-Стоу — американская писательница («Хижина дяди Тома»);

в 1946 году умер Людас Гира — литовский поэт, критик, драматург;

в 1950 году умер Эмиль Далькроз — швейцарский композитор и педагог;

в 1980 году умер Арчил Чхартишвили — грузинский советский театральный режиссер, народный артист СССР.

1 июля в православном календаре

Сегодня православные верующие чтут память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия — канонарха Печерского.

1 июля — лунный день

Люди, родившиеся 1 июля, относятся к знаку зодиака Рак.

1 июля 2021 года Луна находится в фазе «убывающая», в знаке зодиака Овен. Это 21-й лунный день в лунном календаре. В этот период людям характерны импульсивность, поспешность. Поэтому астрологи советуют отложить дела, требующие точности и продуманности.

1 июля — День ангела

Сегодня день ангела празднуют Леонтий, Василий, Феодул, Сергей, Никанор, Виктор и Александр.