У отеля Four Seasons в центре Москвы собралась толпа поклонников Канье Уэста

Как сообщает msk1.ru со ссылкой на корреспондента, у некоторых из тех, кто пришел к отелю, в руках «пластинки песен исполнителя», они надеются получить автограф. Полицейские просят собравшихся не толпиться у входа в отель, «не мешать движению» и пройти «хотя бы на Манежку», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».