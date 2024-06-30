У отеля Four Seasons в центре Москвы собралась толпа поклонников Канье Уэста

Как сообщает msk1.ru со ссылкой на корреспондента, у некоторых из тех, кто пришел к отелю, в руках «пластинки песен исполнителя», они надеются получить автограф. Полицейские просят собравшихся не толпиться у входа в отель, «не мешать движению» и пройти «хотя бы на Манежку», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Накануне, 29 июня, в ресторане «Белуга» российский модельер Гоша Рубчинский отмечал свой юбилей — 40 лет. В марте 2024 года Канье Уэст и Гоша Рубчинский представили первую совместную коллекцию одежды в рамках бренда Yeezy. По данным «РИА Новости», Канье Уэст был на праздновании. Сегодня рэпер написал на своей странице во «ВКонтакте»: «Привет, Москва».
По данным Telegram-канала Baza, Канье Уэст остановился в «президентском люксе» Four Seasons, стоимость которого — 1,1 млн руб. в сутки. По данным Telegram-канала Shot, сегодня днем музыкант прогулялся по центру Москвы, пообедал с Гошей Рубчинским в ресторане Bosco Cafe в ГУМе.