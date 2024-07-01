Второй день VK Fest подошел к концу

22
На четырех сценах выступили известные артисты и инфлюенсеры.
Хедлайнерами этого года стали Дима Билан, Баста, группа «Звери», Найк Борзов, Инстасамка, Ева Польна и Клава Кока. Среди блогеров были Влад А4, Юля Гаврилина, Милана Хаметова, Супер Стас, Даник и другие.
Для соревнований по экстремальным видам спорта была выделена отдельная площадка. Гости могли участвовать в различных мастер-классах и активностях. Также на фестивале работал лекторий общества «Знание».
VK Fest проводится в Петербурге с 2015 года. В этом году фестиваль также прошел в Москве, Уфе, Красноярске и Сочи.