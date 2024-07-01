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Второй день VK Fest подошел к концу

В парке 300-летия Петербурга закончился ставший традиционным VK Fest.

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На четырех сценах выступили известные артисты и инфлюенсеры.

Хедлайнерами этого года стали Дима Билан, Баста, группа «Звери», Найк Борзов, Инстасамка, Ева Польна и Клава Кока. Среди блогеров были Влад А4, Юля Гаврилина, Милана Хаметова, Супер Стас, Даник и другие.

Для соревнований по экстремальным видам спорта была выделена отдельная площадка. Гости могли участвовать в различных мастер-классах и активностях. Также на фестивале работал лекторий общества «Знание».

VK Fest проводится в Петербурге с 2015 года. В этом году фестиваль также прошел в Москве, Уфе, Красноярске и Сочи.

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