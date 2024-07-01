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Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл — РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Сохранится сухая жаркая погода, без существенных осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 755 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +30…+35 градусов, в горах +22…+27», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.

В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19…+21, днем от +27 до +30 градусов.