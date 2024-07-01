Снова жара: прогноз погоды в Крыму на понедельник

«Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +30…+35 градусов, в горах +22…+27», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3−8 м/с, днем северо-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19…+21, днем от +27 до +30 градусов.