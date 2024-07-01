Как правильно собрать дорожную аптечку, чтобы не загреметь в тюрьму: Какие препараты можно ввозить и вывозить из Молдовы — новые правила

Согласно национальному законодательству, ввоз этих веществ в страну квалифицируется как контрабанда и может наказываться лишением свободы на срок до 8 лет. Поэтому провозить эти препараты можно только на основании рецепта, выданного врачами. К этой категории относятся такие лекарства, как модафинил, алпразолам или трамадол.