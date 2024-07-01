Как правильно собрать дорожную аптечку, чтобы не загреметь в тюрьму: Какие препараты можно ввозить и вывозить из Молдовы — новые правила

Лекарства относятся к категории товаров для личного использования/потребления и разрешены к ввозу в/из Республики Молдова только при условии, что количество, находящееся в вашем багаже, не превышает количество, необходимое для лечения во время вашего пребывания в стране назначения.
Еще одним обязательным условием является наличие к ним рецепта, на основании которого они выданы, или других документов, выданных медицинскими учреждениями, где указаны наименование препаратов, способ и продолжительность применения.
Что касается лекарственных средств, содержащих психотропные или наркотические вещества, Таможенная служба отмечает, что даже если в других странах они продаются безрецептурно, то в Республике Молдова некоторые из них выдаются только на основании рецепта врача.
Согласно национальному законодательству, ввоз этих веществ в страну квалифицируется как контрабанда и может наказываться лишением свободы на срок до 8 лет. Поэтому провозить эти препараты можно только на основании рецепта, выданного врачами. К этой категории относятся такие лекарства, как модафинил, алпразолам или трамадол.