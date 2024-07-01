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Что изменится в Молдове с 1 июля: Пенсионный возраст повышается, медицинские услуги дорожают и завершается перепись населения

Покупать квартиру под новую ипотеку едва ли кто-то рискнёт, а вот «переписаться» не мешало бы — ну и зубы на полку.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июля 2024 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода. С этого момента право на пенсию по возрасту будет наступать в 61 год.

Также повысится размер трудового стажа для женщин, который необходим для выхода на полную пенсию. С 1 июля 2024 года он составит для женщин 34 года и уже больше меняться не будет.

С 1 июля медицинские услуги в Молдове подорожают.

В список включены новые методы диагностики и лечения.

Подорожают:

  • стоматологические услуги,
  • хирургические операции,
  • общемедицинские услуги,
  • стационарное лечение.

Новые цены не коснутся пациентов с медицинской страховкой.

Список компенсируемых лекарств пополнится новым препаратом.

С 1 июля список компенсируемых лекарств будет пополнен новым препаратом «Тамсулозин» для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Запустится программа «Prima Casă Plus».

С 1 июля правительство запускает программу «Prima Casă Plus» — адресную государственную помощь для приобретения недвижимости семьями в Молдове.

Повышается максимальный размер кредита с 1 млн леев до 2,5 млн леев, а также ставка государственной гарантии — с 50% до 70% для граждан, решивших приобрести жилье за пределами Кишинёва.

Бюро статистики призывает население, которое еще не было переписано, связаться с переписчиками (согласно контактным данным, указанным в уведомлениях, которые переписчики распространяют среди лиц, с которыми не удалось связаться по месту жительства), чтобы срочно назначить дату и время проведения переписи.

Лица, не имеющие контактной информации о переписчике, ответственном за переписной участок, в котором они проживают, могут связаться с ним одним из следующих способов:

— заполнить форму на официальном сайте НБС.

— отправить сообщение на адрес электронной почты rpl2024@statistica.gov.md, указав свой домашний адрес.

— позвонить по бесплатному телефону зеленой линии 0 800−800−24.

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