Что изменится в Молдове с 1 июля: Пенсионный возраст повышается, медицинские услуги дорожают и завершается перепись населения

С 1 июля 2024 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода. С этого момента право на пенсию по возрасту будет наступать в 61 год.
Также повысится размер трудового стажа для женщин, который необходим для выхода на полную пенсию. С 1 июля 2024 года он составит для женщин 34 года и уже больше меняться не будет.
С 1 июля медицинские услуги в Молдове подорожают.
В список включены новые методы диагностики и лечения.
Подорожают:
- стоматологические услуги,
- хирургические операции,
- общемедицинские услуги,
- стационарное лечение.
Новые цены не коснутся пациентов с медицинской страховкой.
Список компенсируемых лекарств пополнится новым препаратом.
С 1 июля список компенсируемых лекарств будет пополнен новым препаратом «Тамсулозин» для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Запустится программа «Prima Casă Plus».
С 1 июля правительство запускает программу «Prima Casă Plus» — адресную государственную помощь для приобретения недвижимости семьями в Молдове.
Повышается максимальный размер кредита с 1 млн леев до 2,5 млн леев, а также ставка государственной гарантии — с 50% до 70% для граждан, решивших приобрести жилье за пределами Кишинёва.
Бюро статистики призывает население, которое еще не было переписано, связаться с переписчиками (согласно контактным данным, указанным в уведомлениях, которые переписчики распространяют среди лиц, с которыми не удалось связаться по месту жительства), чтобы срочно назначить дату и время проведения переписи.
Лица, не имеющие контактной информации о переписчике, ответственном за переписной участок, в котором они проживают, могут связаться с ним одним из следующих способов:
— заполнить форму на официальном сайте НБС.
— отправить сообщение на адрес электронной почты rpl2024@statistica.gov.md, указав свой домашний адрес.
— позвонить по бесплатному телефону зеленой линии 0 800−800−24.