Что изменится в Беларуси с 1 июля 2024 года и коснется всех белорусов

Оплата больничных листов в Беларуси изменяется с 1 июля 2024 года, когда заработает постановление Минтруда. Основные новшества таковы. Расчет по больничным листкам будет вести не бухгалтерия предприятия, а ФСЗН. Минимальный размер больничных станут рассчитывать из размера минимальной заработной платы (теперь это 626 рублей, а ранее считали от 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения). Повысится размер больничных для работающих от 10 лет (с дня открытия — 100% утраченного заработка, а при меньшем стаже — 80%). Если человек работает в нескольких местах, больничный выплатят будут выплачивать по основному месту с учетом заработка у всех работодателей (прежде были отдельные больничные листы для каждого места). Но право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. Подробнее читайте в этом материале.