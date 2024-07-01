Собрали главное о том, что изменится в Беларуси с 1 июля 2024 года и коснется всех белорусов.
Оплата больничных листов в Беларуси изменяется с 1 июля 2024 года, когда заработает постановление Минтруда. Основные новшества таковы. Расчет по больничным листкам будет вести не бухгалтерия предприятия, а ФСЗН. Минимальный размер больничных станут рассчитывать из размера минимальной заработной платы (теперь это 626 рублей, а ранее считали от 50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения). Повысится размер больничных для работающих от 10 лет (с дня открытия — 100% утраченного заработка, а при меньшем стаже — 80%). Если человек работает в нескольких местах, больничный выплатят будут выплачивать по основному месту с учетом заработка у всех работодателей (прежде были отдельные больничные листы для каждого места). Но право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. Подробнее читайте в этом материале.
У ряда бюджетников — работников социальной сферы вырастут зарплаты на 25% как раз в июле 2024-го. Это сиделки, младшие медсестры, санитарки, повара, няни, сестры-хозяйки. Вот тут все подробности.
Изменения затронут и пенсионеров, а также получающих некоторые пособия (на детей, по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста). Уже с 1 июля для части из них, проживающих в Минске, областных и райцентрах, изменится порядок выплат. В частности, получить названные виды господдержки можно будет не на почте, а только через банк на специально открытые базовые счета в ряде банков (подробности здесь).
С 1 июля вступит в силу постановление Минздрава, регулирующее предельные максимальные тарифы на стоматологические услуги и услуги по лучевой диагностике. Что это значит, рассказываем здесь.
Для абитуриентов высших учебных заведений подача документов как на бюджет, так и на платную форму обучения проходит с 12 по 17 июля (прочие сроки подачи документов в вузы Беларуси — по этой ссылке).
С 1 июля 2024 размер пособия на погребение составит 2219 рубля 20 копеек (столько составила средняя зарплата в Беларуси в мае). Пособие сравнительно с июнем 2024 выросло на 36,7 рубля.
Также в первый день второго полугодия 2024 в Беларуси дорожают некоторые марки сигарет. Одни на 15−20 копеек, другие — на 30 (тут больше подробностей).
Здесь больше о том, что изменится в Беларуси с 1 июля 2024 года: у бюджетников вырастут зарплаты, базовый счет для пенсий и пособий, больничные по новым правилам, подача документов в вузы.