Что можно и нельзя делать в Ярилин день 1 июля, который называют Макушка лета

Православная церковь 1 июля вспоминает святых Ипатия, Феодула, Леонтия. В народе отмечают Ярилин день, посвященный славянскому богу Солнца Яриле. Но у праздника есть еще одно название — Макушка лета. С названного дня начинались самые жаркие дни.
Что нельзя делать 1 июля
Не рекомендуется распускать сплетни. Кроме того, под запретом ссоры и конфликты. Также не следует жаловаться на судьбу. Нельзя в Ярилин день хвастаться красотой. Предки верили, что подобным можно навлечь на себя неприятности.
Что можно делать 1 июля
По традиции, было принято с утра умываться так называемой «сенокосной росой», чтобы укрепить здоровье. Также в Ярилин день устраивали гуляния и проводили ярмарки.
Согласно приметам, если вороны высоко летают, то ждали ухудшения погоды. Туман предвещал жаркий день. Кваканье лягушек предупреждает про дождь.