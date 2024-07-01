Белорусы узнали даты магнитных бурь в июле 2024 года по данным ученых

Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года. Предварительный прогноз магнитных бурь на второй месяц лета опубликован на сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно информации, 1 июля на Землю обрушится мощная магнитная буря. Она достигнет уровня G4 по шкале G5. Это означает, что геомагнитная обстановка в первый день июле окажется довольно сильной.
Кроме того, слабая магнитная буря прогнозируется
В период магнитных бурь метеозависимые люди в Беларуси могут ощущать слабость, головокружение, скачки давления, тошноту. В указанный период следует более бережно и внимательно относиться к своему здоровью, избегать переутомлений и стрессов, а также тяжелых физических нагрузок.