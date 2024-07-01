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Белорусы узнали даты магнитных бурь в июле 2024 года по данным ученых

Ученые назвали даты магнитных бурь в июле 2024 — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года. Предварительный прогноз магнитных бурь на второй месяц лета опубликован на сайте российской Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно информации, 1 июля на Землю обрушится мощная магнитная буря. Она достигнет уровня G4 по шкале G5. Это означает, что геомагнитная обстановка в первый день июле окажется довольно сильной.

Кроме того, слабая магнитная буря прогнозируется 16—17 июля. Вероятнее всего, ее влияние не ощутят жители планеты. В целом, исходя их предварительного прогноза, июль пройдет под влиянием именно слабых магнитных бурь. Однако ученые предупреждают, что предсказать поведение Солнца невозможно.

В период магнитных бурь метеозависимые люди в Беларуси могут ощущать слабость, головокружение, скачки давления, тошноту. В указанный период следует более бережно и внимательно относиться к своему здоровью, избегать переутомлений и стрессов, а также тяжелых физических нагрузок.

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