Белорусы узнали даты магнитных бурь в июле 2024 года по данным ученых

Кроме того, слабая магнитная буря прогнозируется 16—17 июля . Вероятнее всего, ее влияние не ощутят жители планеты. В целом, исходя их предварительного прогноза, июль пройдет под влиянием именно слабых магнитных бурь. Однако ученые предупреждают, что предсказать поведение Солнца невозможно.