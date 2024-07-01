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В России ввели уголовную статью за нарушение мер защищенности объектов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уголовная ответственность вводится с 1 июля в России за нарушение требований антитеррористической защищенности объектов после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные проступки.

Источник: © РИА Новости

Соответствующие изменения, в частности, были внесены в статью 217.3 УК РФ (Нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Так, с 1 июля за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий будет вводиться уголовная ответственность после неоднократного привлечения к административной ответственности за аналогичные нарушения.

В частности, если из-за таких нарушений был по неосторожности причинен тяжкий вред здоровью или крупный ущерб — более чем на 1 миллион рублей.

Также к уголовной ответственности привлекут, если деяние повлекло по неосторожности смерть одного или более человек. Санкция статьи предусматривает за подобное нарушение до 3 лет лишения свободы.

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