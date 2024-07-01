Ричмонд
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Июль в Приморье начнется с жары в 29 градусов

Во Владивостоке без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +30°
Источник: PrimaMedia.ru

Погоду в Приморье поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае утром местами туман. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +18…+29°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +25…+27°С.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.

Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +18°C, в заливе Посьета +21°C.