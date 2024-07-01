Июль в Приморье начнется с жары в 29 градусов

Погоду в Приморье поле повышенного атмосферного давления, без осадков, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае утром местами туман. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +18…+29°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный, утром до сильного. Температура воздуха +25…+27°С.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +26…+28°C.
Температура воды в Амурском заливе +18°C, в заливе Находка +18°C, в заливе Посьета +21°C.