Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 1 по 7 июля

Вот так сюрприз в виде сильной жары преподнесла сибирякам небесная канцелярия! Изнывать от летнего зноя придется еще как минимум четыре дня, ведь погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 июля обещает быть жаркой. Кстати, практически все будние дни при этом останутся без дождей. Так, в областном центре в понедельник, 1 июля, ожидается до +34 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 июля
— В Иркутске 1 июля переменная облачность, без осадков, ветер дует юго-восточный со скоростью 5−10 м/с, — рассказали метеорологи. — Температура воздуха днем +32…+34 градуса.
Долгожданную прохладу иркутянам подарит ночь на вторник. По данным Гидрометцентра России, в темное время суток в столице Приангарья похолодает до +19 градусов. Облачность также будет переменной и ни одной капли не упадет с небес на землю.
— Днем 2 июля в Иркутске подует южный ветер 4 м/с, а воздух прогреется до +34 градусов, — дают прогноз в Гидрометцентре России.
Ночью 3 числа в региональном центре выпадет дождь. Однако он прольется только ночью и окажется небольшим — до 1.6 миллиметров осадков. К утру он закончится и есть вероятность, что и следа от него не останется. С такими температурами вода на асфальте высохнет мгновенно. Ночью в среду синоптики обещают до +18 градусов, а днем 3 июля — до +31 градуса. Стоит отметить, что в третий день второго летнего месяца природа немного сжалится над горожанами и небо то и дело станут затягивать облака.
— В Иркутске 4 июля ночью +18 градусов, пройдет небольшой кратковременный дождь, — делятся специалисты Гидрометцентра России. — И хотя днем погода и будет облачной, воздух прогреется до +30 градусов.
Осадков днем в четверг не предвидится, а вот в ночь с четверга на пятницу в столице Приангарья выпадет самый обильный дождь на этой неделе.
— Вероятность осадков ночью 5 июля 79%, выпадет до 4.9 миллиметров осадков, — гласит прогноз Гидрометцентра страны.
Днем в пятницу временами также станет пробрасывать небольшой дождь, небо затянут облака, но пасмурным от этого последний будний день этой недели не станет, так как погода предполагается облачная и с прояснениями.
Погода в Иркутске на неделю с 1 по 7 июля: прогноз на выходные
Ночь на субботу окажется такой же: облачной с прояснениями и дождем — временами. Метеорологи прогнозируют до 2.1 миллиметров осадков и +17 градусов. Днем 6 июля в Иркутске снова ждут кратковременный дождь. Над городом соберутся облака, вероятно из-за этого столбики уличных термометров в этот день не дотянут до отметки в 30 градусов, но в областном центре по-прежнему жарко — до +28 градусов.
Ночью в воскресенье на столицу Приангарья опустится прохлада, по данным портала Гисметео, температура воздуха составит +17 градусов. День же 7 июля принесет иркутянам небольшой дождь, но волноваться, что летний зной оставит город не приходится — метеорологи говорят, что в воскресенье будет снова +28 градусов.