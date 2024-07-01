Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске на неделю с 1 по 7 июля

Ночью 3 числа в региональном центре выпадет дождь. Однако он прольется только ночью и окажется небольшим — до 1.6 миллиметров осадков. К утру он закончится и есть вероятность, что и следа от него не останется. С такими температурами вода на асфальте высохнет мгновенно. Ночью в среду синоптики обещают до +18 градусов, а днем 3 июля — до +31 градуса. Стоит отметить, что в третий день второго летнего месяца природа немного сжалится над горожанами и небо то и дело станут затягивать облака.