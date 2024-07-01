Льготники станут получать лекарства по новым правилам

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что сейчас в аптеках не обязаны фиксировать обращения граждан с льготными рецептами, если препарата нет в наличии. Поэтому льготники получают рецепт, но само лекарство получить не могут. Также бывают ситуации, когда врачи не выписывают рецепт, зная, что нужного лекарства просто нет в продаже, добавил он. В итоге Минздраву сложно понять, сколько льготников остались без лекарств.