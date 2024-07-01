Льготники станут получать лекарства по новым правилам

В Минздраве обратили внимание на то, что пациенты не всегда могут получить лекарства по льготным рецептам из-за несовершенных правил. В ведомстве обещают разработать поправки.
Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал, что сейчас в аптеках не обязаны фиксировать обращения граждан с льготными рецептами, если препарата нет в наличии. Поэтому льготники получают рецепт, но само лекарство получить не могут. Также бывают ситуации, когда врачи не выписывают рецепт, зная, что нужного лекарства просто нет в продаже, добавил он. В итоге Минздраву сложно понять, сколько льготников остались без лекарств.
Чтобы изменить это, в ведомстве разрабатывают проект приказа, по котором сотрудники аптеки будут обязаны фиксировать обращения пациентов с льготными рецептами, сообщил чиновник. Также, если пациент приходит с рецептом с определенным сроком действия, то ему будут обязаны предоставить лекарство в течении трех или десяти дней, в зависимости от срочности, указанной, на рецепте.
Сергей Глаголев на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья сообщил, что новые правила вступят в силу к концу 2024 года.