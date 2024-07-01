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Команду «СКА-Хабаровск» покинет Владимир Сугробов

Голкипер Владимир Сугробов покидает команду «СКА-Хабаровск».

Источник: БЕЛТА

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, он играл за Хабаровск с 2020 года. Начинал в качестве запасного вратаря, стал со временем капитаном команды. Его пять раз признавали лучшим игроком месяца, по итогам сезона 2021/2022 стал обладателем главной индивидуальной награды нашего клуба. На его счету бесчисленное количество сэйвов, попаданий в символические сборные и хит-парады.

Также он останется в истории команды благодаря выигранным сериям пенальти и выходу в стыки. После ухода из «СКА-Хабаровск», Сугробов будет играть за другую команду.

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