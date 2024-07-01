Команду «СКА-Хабаровск» покинет Владимир Сугробов

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба, он играл за Хабаровск с 2020 года. Начинал в качестве запасного вратаря, стал со временем капитаном команды. Его пять раз признавали лучшим игроком месяца, по итогам сезона 2021/2022 стал обладателем главной индивидуальной награды нашего клуба. На его счету бесчисленное количество сэйвов, попаданий в символические сборные и хит-парады.