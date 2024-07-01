Что подорожало в Омске с 1 июля 2024 года

В том числе дороже для жителей стали коммунальные услуги: отопление, электроэнергия, горячая вода, питьевая вода и водоотведение; кроме того, выросла стоимость проезда в городском общественном транспорте и на пригородных электричках. Увеличилась и пошлина на загранпаспорт.
Проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях
Как уже сообщал «СуперОмск», в Омске с 1 июля на 10 рублей сразу подорожал проезд в общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки достигла 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей при безналичной оплате. Однако для омичей до сентября предусмотрены скидки при оплате проезда с помощью NFC-табличек в салоне (такая скидка не предусмотрена для льготников).
Кроме того, дороже для омичей обойдутся проездные.
Проезд в электричках
С 1 июля в электричках, следующих из Омска в пригород и обратно, также выросла стоимость проезда. Цена увеличилась в зависимости от километража — от 2 рублей, но не более 15 рублей на самую дальнюю поездку. Например, доехать до Лузино обойдется на 3 рубля дороже, до Называевска — на 13 рублей.
Коммунальные услуги
Со второго полугодия 2024 года омичей ждет повышение тарифов на ряд коммунальных услуг.
Так, тариф на электричество теперь будет зависеть от объема потребления. Если расход не превысит 5029 кВт.ч в месяц, тариф составит 5,58 ₽ за 1 кВт.ч в доме с газом; 3,9 рубля — в доме с электрическими плитами.
При потреблении от 5030 до 9375 кВт.ч в месяц придется платить на 1 копейку дороже: 5,59 ₽ и 3,91 ₽ соответственно; а при потреблении свыше 9375 кВт*ч в месяц тариф достиг 8,01 и 5,61 рубля за 1 кВт*ч.
На отопление со второго полугодия льготный тариф для абонентов АО «Тепловая компания» составляет от 2 058,54 рубля до 2 443,96 рубля за гигакалорию; для абонентов «Омск РТС» по сетям АО «Тепловая компания» льготный тариф с 1 июля — от 2 296,07 рубля до 2 314,98 рубля за гигакалорию.
Стоимость природного газа для населения не изменилась и составляет от 6,32 рубля до 10,21 рубля в зависимости от использования газа для отопления или только для готовки.
Сжиженный газ от Омской областной газовой компании — 98,65 рубля за кубометр; от «Омскгоргаза» — 101,49 рубля за куб. Однако, как ранее сообщал «СуперОмск», газ в баллонах подорожал.
Тариф на питьевую воду из-под крана с 1 июля увеличится и составит для потребителей «ОмскВодоканала» 24,37 рубля за кубометр, что на 2,72 рубля выше нынешнего тарифа.
Тариф на водоотведение (канализацию) вырастет на 2,77 рубля — до 28,03 рубля за куб.
Горячая вода для омичей также станет дороже. Для потребителей «Тепловой компании» горячая вода по закрытой схеме с 1 июля подорожает на 17,64 рубля и будет стоить 148,46 рубля. При открытой схеме стоимость кубометра «кипятка» вырастет на 18,49 рубля — до 158,81 за кубометр.
Для потребителей «Омск РТС» горячая вода при закрытой схеме обойдется по 140,83 рубля за куб — на 16,63 рубля дороже. При открытой схеме куб горячей воды будут отпускать по 147,68 рубля — на 15,53 рубля дороже.
При этом в РЭК Омской области отмечают, что рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги не превысит 12,6%.
Добавим, ранее эксперт сообщил «СуперОмску», что рост тарифов на ЖКХ повлечет за собой подорожание других товаров и услуг.
Пошлина на биометрический загранпаспорт
Как ранее рассказывал «СуперОмск», размер пошлины на биометрический загранпаспорт с 1 июля составляет 3 тысячи рублей для ребенка до 14 лет и 6 тысяч рублей — для взрослых и детей старше 14 лет. Такой документ, напомним, выдается на 10 лет. При этом пошлина на обычный загранпаспорт (на 5 лет) не изменится.