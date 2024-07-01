Что подорожало в Омске с 1 июля 2024 года

Как уже сообщал «СуперОмск», в Омске с 1 июля на 10 рублей сразу подорожал проезд в общественном транспорте. Так, стоимость одной поездки достигла 40 рублей при оплате наличными и 35 рублей при безналичной оплате. Однако для омичей до сентября предусмотрены скидки при оплате проезда с помощью NFC-табличек в салоне (такая скидка не предусмотрена для льготников).