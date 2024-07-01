В Новосибирске жители микрорайона «Дискуса» восстали против реконструкции сквера

Жители МЖК давно недовольны большим количеством торговых киосков, из-за которых их хотели лишить сквера на улице Лазурной. Сейчас собственники квартир в доме № 1 на улице Потылицына узнали о неприятном соседстве.
«У нас начались работы в помещении, которое находится между домами. Жильцы заинтересовались, так мы узнали, что будет магазин, — рассказала “МК в Новосибирске” жительница дома Татьяна. — Также мы узнали, что будет ломаться сквер, и наполовину будет дорога. Сейчас к этому помещению делается подъезд».
Сейчас собственники квартир, чтобы сохранить сквер, написали письмо в прокуратуру Новосибирской области. Жители улицы Потылицына требует сохранить сквер и не желают в своём дворе видеть грузовой транспорт.
«С одной стороны помещения, в котором хотят разместить супермаркет, располагается двор, а с другой стороны — сквер, — пишут авторы коллективного письма. — Учитывая то, что разгрузку товара со двора делать невозможно, для функционирования магазина есть только один выход, с обратной стороны, но: между дорогой и помещением под магазин расположен сквер. Следовательно, его следует реконструировать с целью обеспечения проезда грузовых машин с товаром к самому магазину».
«Сквер имеет ценность: он открыт в честь героя РФ Виталия Потылицына, на нашем доме расположена табличка (как раз размещённая со стороны сквера) в память о герое РФ Потылицыне, что, по нашему мнению, выглядит не совсем нравственно», — приходят к выводу собственники квартир.
К жалобе, которую жители дома № 1 на улице Потылицына отправили депутату Заксобрания Сергею Конько и в прокуратуру Новосибирской области, жители дома № 1 на улице Виталия Потылицына приложили подписи. Сейчас под обращением подписались несколько десятков человек.
К тому же, соседство с магазином, как говорят собственники квартир в доме № 1 на лице Виталия Потылицына уже принесло им немало хлопот. Пока проводили коммуникации, жильцы два дня сидели без воды.
«Я видела разрешение, которые было выдано на реконструкцию помещения. Мы не хотим здесь никакого магазина! К нам приходила помощница депутата Джулая и показывала разрешение. Оно было выдано 30 мая. Это для нас единственная прогулочная зона, где мамы с коляской гуляют!» — утверждает Татьяна.
Жители Плющихинского жилмассива продолжают собирать подписи и готовы создать петицию, если их требование не услышат.