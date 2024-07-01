В Новосибирске жители микрорайона «Дискуса» восстали против реконструкции сквера

«С одной стороны помещения, в котором хотят разместить супермаркет, располагается двор, а с другой стороны — сквер, — пишут авторы коллективного письма. — Учитывая то, что разгрузку товара со двора делать невозможно, для функционирования магазина есть только один выход, с обратной стороны, но: между дорогой и помещением под магазин расположен сквер. Следовательно, его следует реконструировать с целью обеспечения проезда грузовых машин с товаром к самому магазину».