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Дожди и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

На большей части территории РК циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди, на северо-западе, севере Казахстана — сильные дожди, гроза, град, шквал. Об этом передает агентство Kazinform.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +22°

По ифнормации РГП «Казгидромет», только на западе страны прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман.

В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере области Улытау, на западе, юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской области, на западе Мангистауской области — чрезвычайная пожарная опасность.