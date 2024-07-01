Дожди и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

По ифнормации РГП «Казгидромет», только на западе страны прогнозируется погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на северо-западе в ночные и утренние часы — туман.
В Карагандинской, Павлодарской областях, в области Абай, Жетысу, на севере области Улытау, на западе, юге, востоке Акмолинской, на западе, севере Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, в области Улытау, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай, на севере, востоке области Жетысу, на западе, юго-востоке Атырауской области, на западе Мангистауской области — чрезвычайная пожарная опасность.