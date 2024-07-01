Улицу Ленина в Хабаровске полностью перекрыли для движения транспорта

Рабочие Дальневосточной генерирующей компании с утра 1 июля полностью закрыли проезд по улице Ленина возле Дальневосточного управления гидрометеослужбы. Ремонтникам предстоит в течение полутора месяцев полностью заменить тепловую магистраль в этом районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, в связи с перекрытием дороги, изменилась схема движения автобусных маршрутов, которые будут объезжать место капитального ремонта магистрали по улицам Запарина, Калинина и Уссурийскому бульвару.
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При движении по улице Ленина от остановки «Гостиница “Амур” в направлении остановки “Площадь Славы” автобусы маршрутов № 1 Л, 29К, 52−1 следуют по улице Ленина с правым поворотом на Запарина, по улице Запарина, с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с остановкой “Улица Запарина” для высадки и посадки пассажиров, далее — по Уссурийскому бульвару с левым поворотом на улицу Калинина, по улице Калинина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.
При движении по улице Ленина от остановки «Площадь Славы» в направлении улицы Ленинградской автобусы маршрутов № 1С, 29П, 33−1, 56 следуют по улице Ленина с правым поворотом на улицу Калинина, с остановкой для высадки и посадки пассажиров на остановочном пункте «Детский мир» по улице Калинина, далее — по переулку Конечному с левым поворотом на Запарина, по улице Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.
При движении от остановки «Управление ДВЖД» по улице Калинина в направлении улицы Ленина автобусы маршрутов № 8, 8−1, 10, 23 следуют по улице Калинина с остановкой для высадки и посадки пассажиров на остановочном пункте «Детский мир», далее — по переулку Конечному с левым поворотом на улицу Запарина, по улице Запарина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденным схемам.