Улицу Ленина в Хабаровске полностью перекрыли для движения транспорта

При движении по улице Ленина от остановки «Гостиница “Амур” в направлении остановки “Площадь Славы” автобусы маршрутов № 1 Л, 29К, 52−1 следуют по улице Ленина с правым поворотом на Запарина, по улице Запарина, с левым поворотом на Уссурийский бульвар, с остановкой “Улица Запарина” для высадки и посадки пассажиров, далее — по Уссурийскому бульвару с левым поворотом на улицу Калинина, по улице Калинина с правым поворотом на улицу Ленина, далее — по утвержденной схеме.