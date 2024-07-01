Череда дождливых дней с грозой ожидается в Новосибирске на этой неделе

Так, по данным Gismeteo, в понедельник в Новосибирске ожидается +28 градусов с дождями и грозами. Со вторника и до конца недели температура воздуха составит от +24 до +26 градусов, дожди при этом сохранятся в течение всей недели, в отдельные дни ожидаются грозы.