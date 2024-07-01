Хабаровчанка превратила квартиру в музей Сергея Есенина

В Музее истории города Хабаровска показывают выставку Юлии Долговой «Семейная реликвия». Собирательство у неё от отца, который всю жизнь коллекционирует старинные предметы и дом родителей давно превратился в музей, где, впрочем, чувствуешь себя очень хорошо, потому что вещи с историей хранят в себе тепло и очарование давно минувших лет. Но дочь пошла своим путем. Подробности — в материале ИА «Хабаровский край сегодня».
И фарфоровая фигурка в серванте
В каждой советской семье когда-то были фигурки Императорского фарфорового завода — мальчик, который летит с горки на лыжах; девушка наливает из чайника чай, так что фарфоровая струйка его вот-вот упадет в чашку… Сергей Яковлевич Долгов выбрал для собирательства фигурки животных. Кого только у него нет — лошади, лось, олень, волк, собака и даже бегемот. От самых маленьких до внушительных размеров.
Откуда у него возникла эта потребность собирательства? От желания окружить себя красивыми вещами, удержать их, не дать им уйти навсегда? Или это попытка сохранить историю, материализовавшуюся в предметах, которые со временем становятся ненужными? Наверное, и то и другое. Круг его интересов широк. Он коллекционирует металлические иконы, а еще фотоаппараты фирмы «Зенит», их вообще у Долгова целая комната.
— Помню с детства его страсть что-то собирать, — рассказывает Юлия Долгова. — На турбазе в Тумнине Ванинского района, а у родителей там семейный бизнес, отец открыл музей советских вещей, всего того, что когда-то его окружало, — самовары, бюсты вождей, самые разные шапки — от восточной тюбетейки до казацкой папахи. Одно время он увлекся металлическими иконами, так появились изображения святых, складни, кресты. Как всякий коллекционер, Сергей Яковлевич глубоко погружается в тему, начинает читать, изучать предмет, разбираться, что поистине ценно, что нет. Будучи атеистом, он подарил каждому из членов их семьи по иконе и кресту. Юлия Долгова говорит, что отец всем занимается почти профессионально, у него есть свой оценщик, который его консультирует, дает советы. Образовался круг коллекционеров, с которыми они общаются. По словам дочери, в какую сумму обошлась ему та или иная вещица, отец никогда не говорит, полагая, что деньги того не стоят. Сергей Яковлевич всегда любил фотографировать, отсюда, очевидно, страсть к фотоаппаратам, в частности фирмы «Зенит». У него есть даже старый фотоаппарат из первых, на ножках и с камерой в гармошку. Благодаря увлечению главы семьи у Долговых появился большой семейный альбом, в котором запечатлены счастливые моменты их жизни. Листая его, видишь совсем молодых родителей и то, как росли дети. Когда-то вся семья жила в одном большом доме, потом они разъехались, но традиция собираться вместе осталась. Юля говорит, у них с сестрой уже свои дети, а у тех — свои. Так что их становится все больше. Однако места за семейным столом всем хватает.
Снег на могиле Сергея Есенина
Про свое увлечение Юлия рассказывает так. Ей было лет шесть. В то время по воскресеньям они ходили в гости к бабушке, на обратном пути она забиралась к отцу на плечи, чтобы послушать его рассказы о звездах и поэте Сергее Есенине. Признается, что тогда это было лишь имя, которое почему-то заставляло учащенно биться ее сердце..
У отца всегда было много историй, но больше всех она любила слушать про то, что как-то, будучи в Москве, он поехал на Ваганьковское кладбище, отыскал могилу поэта и убирал с неё снег руками. Девочка слушала и мечтала хоть раз оказаться там. Будучи подростком, в поисках себя она то металась, проявляя интерес к зарождавшимся субкультурам, то впадала в состояние полной индифферентности к окружающему миру, становясь запредельно взрослой. В голове одно: не быть как все. В это время заболела мама с подозрением на самое страшное, оставив Юлю на попечение старшей сестры. Непростое время в ее жизни. Однажды в семейной библиотеке она случайно наткнулась на два сборника стихов Сергея Есенина, подаренных маме. — Тогда я впервые почувствовала запах… настоящей книги, — вспоминает Юлия. — Усевшись прямо на пол, я начала читать взахлеб, не понимая даже половины того, о чём кричала душа великого российского поэта. В это мгновение Есенин был возведен в мои собственные поэтические кумиры. А потом отец подарил ей бюст Сергея Есенина. Так началось ее собирательство всего, что связано с поэтом.
— Теперь у меня дом-музей Сергея Есенина, — смеется Юлия Долгова. — Книги, портреты, репринты, мемуары и барельефы. Один из последних экспонатов — портрет поэта, нарисованный на бумаге карандашом заключенной в колонии, где я читала лекцию о женщинах на российском престоле. Юлия Долгова — кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных наук РАНХиГС. Ее наука позволяет воочию увидеть, как меняется время и наши представления о людях. У нее есть редкий сборник стихов Сергея Есенина, датированный 1931 годом. Прошло всего шесть лет после смерти поэта. Так вот, читая предисловие, можно понять тогдашнее официальное отношение к этому яркому, ни на кого не похожему человеку.
Это потом он стал величайшим поэтом России, а тогда Сергея Есенина упрекали в хулиганстве, упадничестве, дескать, крестьянский поэт, мещанин, сбившийся с пути. Есть у нее и книга, где расследовалось уголовное дело Сергея Есенина. Теперь уже не секрет, что поэт ушел из жизни не сам в минуту слабости, — а так думают многие и до сих пор, — но ему «помогли» это сделать.
Читать свои стихи Сергею Есенину
Среди экспонатов коллекции Юлии Долговой есть бюст, который ей особенно дорог. Он гипсовый, доставлялся из Новосибирска. Когда открыли коробку, оказалось, что у бюста разбита голова. Отец очень бережно его отреставрировал. Юля поставила бюст на полку. И вдруг через пару лет полка падает, и бюст разбивается вновь. Юлия говорит, что папа опять взялся за работу, человек он мастеровой. Мама рассказывала, что вышла замуж за него именно поэтому.
У Юлии с отцом особенные отношения — теплые, трогательные, они много разговаривают, философствуют, спорят. Дочь — классический историк, а отец одно время увлекся новой хронологией, и хотя стороны часто остаются при своем мнении, это нисколько не мешает им быть интересными друг другу. Каждый предмет в коллекции — со своей историей. Юлия купила бюст с гравировкой-посвящением неведомой ей дорогой Люсе в преддверии 8 Марта. Далее следовали инициалы, 1974 год. А на обратной стороне надпись: «Знаю, ждешь ты, королева, молодого короля». Возможно, предмет хранит историю несостоявшейся любви, которая перестала быть ценной. Может быть, наследники не увидели в том ничего романтического, а потому отнесли семейное предание на блошиный рынок. Юлия очень активный человек. Считает, что нужно жить интересно, а не заполнять пространство жизни суетой, случайными людьми и пристрастиями. Она защитила диссертацию и выпустила серьезную монографию, исследовав жизнь хабаровчан времен генерал-губернаторов.
При всей занятости Юлия ведет поэтический клуб в своей академии, он собирает много людей. Может сесть на велосипед и покататься по городу. А мечта ее детская осуществилась. Прилетев однажды в Москву, она отправилась на Ваганьковское кладбище. Они с другом долго бродили в поисках аллеи № 17, названной в честь поэта — Есенинской. Юлия стояла молча, думая о поэте и о себе. Она не смахивала снег с могильной плиты, на дворе стоял август. Но ей посчастливилось читать поэту свои стихи.