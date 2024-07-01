Хабаровчанка превратила квартиру в музей Сергея Есенина

— Помню с детства его страсть что-то собирать, — рассказывает Юлия Долгова. — На турбазе в Тумнине Ванинского района, а у родителей там семейный бизнес, отец открыл музей советских вещей, всего того, что когда-то его окружало, — самовары, бюсты вождей, самые разные шапки — от восточной тюбетейки до казацкой папахи. Одно время он увлекся металлическими иконами, так появились изображения святых, складни, кресты. Как всякий коллекционер, Сергей Яковлевич глубоко погружается в тему, начинает читать, изучать предмет, разбираться, что поистине ценно, что нет. Будучи атеистом, он подарил каждому из членов их семьи по иконе и кресту. Юлия Долгова говорит, что отец всем занимается почти профессионально, у него есть свой оценщик, который его консультирует, дает советы. Образовался круг коллекционеров, с которыми они общаются. По словам дочери, в какую сумму обошлась ему та или иная вещица, отец никогда не говорит, полагая, что деньги того не стоят. Сергей Яковлевич всегда любил фотографировать, отсюда, очевидно, страсть к фотоаппаратам, в частности фирмы «Зенит». У него есть даже старый фотоаппарат из первых, на ножках и с камерой в гармошку. Благодаря увлечению главы семьи у Долговых появился большой семейный альбом, в котором запечатлены счастливые моменты их жизни. Листая его, видишь совсем молодых родителей и то, как росли дети. Когда-то вся семья жила в одном большом доме, потом они разъехались, но традиция собираться вместе осталась. Юля говорит, у них с сестрой уже свои дети, а у тех — свои. Так что их становится все больше. Однако места за семейным столом всем хватает.