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Дело о гибели 3-летней девочки попало в суд через пять лет после трагедии

Ребёнок был убит листом ДСП, вылетевшим из кузова грузовика, но водитель машины вины не признал.

Водителя грузового автомобиля, с которого упал лист ДСП на автомобиль Mercedes, ожидает судебное разбирательство из-за гибели трехлетней пассажирки легковой машины. Согласно информации, распространенной через Telegram-канал «Прокуратура Приморского края», трагическое событие произошло еще в ноябре 2018 года на федеральной трассе в Надеждинском районе.

Лист ДСП вылетел из кузова грузовика марки HINO RANGER и врезался в лобовое стекло автомобиля, едущего навстречу. Удар древесно-стружечной плиты оказался смертельным для трехлетней девочки, ехавшей в Mercedes вместе с отцом на переднем пассажирском сиденье в детском кресле. Мужчина получил ранение, потерял сознание и позже был госпитализирован. А виновник ДТП, с места происшествия уехал. Его пришлось разыскивать полиции.

В понедельник, 1 июля, прокуратура утвердила уголовное дело по этому инциденту и передала его в Надеждинский районный суд для проведения судебного разбирательства. Водителя грузовика обвиняют в нарушении правил дорожного движения, что по неосторожности привело к гибели человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

В течение предварительного расследования водитель не признавал свою вину в совершенном преступлении и не предпринимал мер по возмещению материального ущерба и моральных страданий потерпевшим. Прокуратура Надеждинского района вынуждена была принять координационные и надзорные меры для завершения расследования и привлечения фигуранта к уголовной ответственности.

Судебное разбирательство по данному делу стало возможным только спустя пять лет после трагического инцидента.