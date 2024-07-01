Дело о гибели 3-летней девочки попало в суд через пять лет после трагедии

Лист ДСП вылетел из кузова грузовика марки HINO RANGER и врезался в лобовое стекло автомобиля, едущего навстречу. Удар древесно-стружечной плиты оказался смертельным для трехлетней девочки, ехавшей в Mercedes вместе с отцом на переднем пассажирском сиденье в детском кресле. Мужчина получил ранение, потерял сознание и позже был госпитализирован. А виновник ДТП, с места происшествия уехал. Его пришлось разыскивать полиции.