Июль в Челябинской области начнется с теплой погоды

В понедельник, 1 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.
В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный 6−11 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 1 июля, у Александра, Василия, Виктора, Леонтия и Никанора.
Между прочим, 1 июля 2024 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня следует сохранять позитивный настрой, жаловаться и грустить нельзя. Дело в том, что из-за этого можно заболеть.