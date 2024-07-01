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Июль в Челябинской области начнется с теплой погоды

В понедельник, 1 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +22°
Источник: Reuters

В понедельник, 1 июля, в Челябинской области будет переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит от +21 до +26 градусов. Ветер северный, северо-западный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14.

В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от +24 до +26 градусов. Ветер северный 6−11 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 1 июля, у Александра, Василия, Виктора, Леонтия и Никанора.

Между прочим, 1 июля 2024 года отмечают Ярилин день. Согласно народным приметам, сегодня следует сохранять позитивный настрой, жаловаться и грустить нельзя. Дело в том, что из-за этого можно заболеть.