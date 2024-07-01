Проезд и коммуналка. Что подорожало в Кузбассе с 1 июля?

С 15 июня в Кузбассе выросла плата за проезд. Но это не единственное повышение: с 1 июля увеличатся траты на коммуналку.
Билет в общественном транспорте теперь стоит 33 ₽ по карте и 38 ₽ наличкой. То есть повышение приличное, на 19−22%.
Проездные стоят как раньше.
Если обычные пассажиры теперь отдают на шесть руб. больше за поездку, то льготники (школьники, студенты, пенсионеры) — на три руб. При этом за последними сохраняется право на бесплатный проезд четыре дня в неделю с мая по октябрь. Кроме того, стоит отметить, что не поменялась цена на проездные билеты: за месяц безлимита — 720 ₽ для пенсионеров, 840 ₽ — для учеников, 1500 — для остальных кузбассовцев.
Но проезд — это, как говорится, ещё цветочки. Ягодки ждут кузбассовцев с 1 июля: вырастет плата за коммуналку. Повышение запланированное, ожидаемое и пройдёт по всей стране. Но в каждом регионе и в каждом городе или районе — со своими нюансами. Средний индекс по области — 9,6. Для Кузбасса также установлено предельно допустимое отклонение от этого индекса — 3. То есть в отдельных городах региона некоторые услуги ЖКХ вырастут на 12,6%.
Денег не хватает.
Уже точно известно, на сколько вырастет плата за капремонт и за газ. По решению областной РЭК за один кубометр газа, потраченный на приготовление еды и нагрев воды, кузбассовцы будут платить 7,38 ₽ — на 10,4% больше прежнего.
Документ о повышении платы за капитальный ремонт подписал ещё в мае врио губернатора, она составит 10,68 ₽ за квадратный метр, то есть подорожает на 15%. Эту меру власти объяснили тем, что деньги, которые собирают с жителей сейчас, не окупают даже себестоимости ремонтных работ. К слову, ныне действующий в Кузбассе тариф на капремонт — один из самых низких в Сибирском федеральном округе.
Таким образом, плата за некоторые коммунальные блага увеличится на 10−15%. При этом в регионе растёт задолженность за коммуналку ещё по старым ценам. На днях Кемеровостат опубликовал итоги по долгам населения за 1 квартал: 6 млрд руб. по прямым договорам с ресурсниками и 4,5 млрд — по оплате ЖКУ через управляющие организации. Для сравнения: год назад было 5,7 и 4,2 млрд руб. соответственно.
Обоснованы ли траты?
Тарифы на коммуналку для населения не полностью покрывают расходы ресурсников, поэтому разницу доплачивает бюджет. По данным областной прокуратуры, Кузбасс остаётся одним из немногих регионов, сохранивших механизм предоставления субвенций на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям. Область занимает первое место в Сибири по объёму выделяемых на эти цели бюджетных денег — 19,7 млрд руб. в год. Межтарифная разница ежегодно растёт за счёт отставания льготного тарифа от экономически обоснованного.
И. о. прокурора Кузбасса Игорь Донгаузер указал сотрудникам своего ведомства на то, что нужно регулярно проверять, насколько решения о предоставлении компенсации ресурсникам законны и обоснованы.