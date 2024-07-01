Проезд и коммуналка. Что подорожало в Кузбассе с 1 июля?

Если обычные пассажиры теперь отдают на шесть руб. больше за поездку, то льготники (школьники, студенты, пенсионеры) — на три руб. При этом за последними сохраняется право на бесплатный проезд четыре дня в неделю с мая по октябрь. Кроме того, стоит отметить, что не поменялась цена на проездные билеты: за месяц безлимита — 720 ₽ для пенсионеров, 840 ₽ — для учеников, 1500 — для остальных кузбассовцев.