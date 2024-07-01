С миру по номеру: коллекционер из Хабаровска создал музей у себя в гараже

Стандартный кооперативный гараж среди десятков таких же в городе. Его хозяин Виктор Алексеевич — коллекционер из Хабаровска. На стенах гаража хранится одна из его коллекций (их у Виктора несколько) — регистрационные знаки транспортных средств. Виктор собрал знаки всех регионов России, штатов Мексики и США. В его коллекции есть знак 1916 года, а также велосипедные и мотоциклетные знаки. А началось все 15 лет назад со случайно найденного первого номера и кривых стен гаража… Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ЛЕЖИТ НИЧЕЙ — БУДЕТ МОЙ
Виктору Алексеевичу 58 лет — он военный пенсионер, член Хабаровского краевого отделения Русского географического общества. Сейчас работает энергетиком. С 11 лет увлекается коллекционированием. И рассказывая, как близкие относятся к его страсти, подшучивает над собой.
«Не мешают, грешно смеяться над больными людьми. Да и с супругой я познакомился, когда уже болел коллекционированием, собирал много чего», — смеется Виктор Алексеевич, владелец коллекции.
Первый автомобильный номер появился в 2009 году. Виктор был в экспедиции и случайно обнаружив оторвавшийся знак в траве, забрал себе. Потом появились еще несколько штук, тогда цели собирать их еще не было. А когда набрался первый десяток, Виктор решил облагородить стены в гараже.
«Здесь еще мелькомбинат строил для работников гаражи. Кладки нету, просто ставили опалубку и заливали все что было. Сначала хотел скрыть кривизну стен, начал знаками закрывать. Через год-два познакомился с такими же “больными”, как и я. Тогда все начиналось с первых десяти знаков, сейчас их уже более трехсот».
Коллекционер монтировал к стенам гаража деревянные рейки и прикреплял номера в определенном порядке. Виктор утверждает, что дисциплину и любовь к порядку в нем выработало его увлечение даже больше, чем годы, посвященные армии.
СО ВСЕГО СВЕТА
Автомобильные знаки США собрать было легче всего. Дело в том, что в Америке знак — это частная собственность. И даже дизайн таблички можно выбрать на любой вкус, в США их существуют тысячи. Коллекционеры могли свободно приезжать и приобретать любые знаки, а уже на родине их обменивали либо продавали. До санкций все было довольно просто, а сейчас даже открытку нельзя отправить из-за заграницы в Россию, не говоря уже о других коллекционных предметах.
«Много номеров сам привозил из-за границы, любим путешествовать с супругой. И вот мы куда не приезжали, я говорил сразу — шопинга не будет, пока у меня в номере не будет лежать хотя бы один номер».
Помимо коллекции номеров из всех штатов Мексики и США, у Виктора есть знаки из Канады, Китая, Японии, Комбоджи, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Белоруссии, Украины.
«ЗОЛОТО» АРТЕЛИ И ВАТИКАНА
Как и любой коллекционер, Виктор мечтает заполучить редкие экземпляры номеров.
«Самый желанный номер из Ватикана. Это мечта каждого коллекционера, потому что это государство внутри государства (внутри города Рима), очень маленькое, там только у папы римского на “пап-мобиле” номер и может у обслуги пара штук — по двору кататься. У редких коллекционеров есть такие номера, но по крайней мере у тех, кого знаю я таких номеров нет».
Зато у Виктора есть коллекция в коллекции, серия регистрационных номеров с автомобилей Артели старателей «Амур» — некогда крупнейшего на Дальнем Востоке предприятия по добыче драгоценных металлов.
Изначально в Артели старателей «Амур» были транспортные средства без государственной регистрации и если происходило ДТП, то это вызывало затруднения. Руководством артели было принято решение о выпуске автомобильных знаков для каждого ГОКа (горно-обогатительном комбинат). Первые три буквы обозначали принадлежность к прииску и затем порядковый номер. Последним был 99, но даже Виктор номера на 70 и 80 не видел. Они хранились скорее всего на складах. В коллекции десять номеров с ГОКов — Мар-Кюель, Рябиновый, Юбилейный, Белькачи, Кондер, Тас-Юрях и экспедиций — Бакур, Сафрон, зимник — Алдан-Белькачи-Аян. Не хватает номера с прииска Улахан, но возможно, их не было. Найти хотя бы одной упоминание о номерах с Улахана не удалось.
ЛОМОВОЙ ИЗВОЗЧИК
Один из старейших номерных знаков и жемчужина в коллекции — Ломовой извозчик 1916 года, город Хабаровск. Номера служили подтверждением об уплаты пошлин (налогов) и также для урегулирования нарушений правил дорожного движения. Но со временем они канули в лету, как и сам вид транспорта. У Виктора есть еще два номера тех времен — из Москвы (1884) и Санкт-Петербурга (1918).
РЫБАК РЫБАКА ВИДИТ ИЗДАЛЕКА
В мире коллекционеров, собирающих регистрационные номера — тысячи. В Европе есть международная ассоциация, она проводит слеты, на которых делают общее фото — каждый держит в руках заветную железную добычу.
В России коллекционеров, собирающих регистрационные номера примерно одна-две тысячи. А в Хабаровске всего пять человек. Мужчины общаются между собой и часто их встречи проходят в гараже у Виктора. Да и обычные люди проявляют интерес к необычному интерьеру типичного гаража.
«Ворота всегда открыты. Люди проходят, проезжают интерес проявляют, просят сфотографироваться, приятно, конечно. Сейчас еще перешли на новый стандарт номеров — квадратный, старые снимают и некоторые люди приходят и отдают их мне. А другие свои ворота украшают».