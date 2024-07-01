С миру по номеру: коллекционер из Хабаровска создал музей у себя в гараже

Изначально в Артели старателей «Амур» были транспортные средства без государственной регистрации и если происходило ДТП, то это вызывало затруднения. Руководством артели было принято решение о выпуске автомобильных знаков для каждого ГОКа (горно-обогатительном комбинат). Первые три буквы обозначали принадлежность к прииску и затем порядковый номер. Последним был 99, но даже Виктор номера на 70 и 80 не видел. Они хранились скорее всего на складах. В коллекции десять номеров с ГОКов — Мар-Кюель, Рябиновый, Юбилейный, Белькачи, Кондер, Тас-Юрях и экспедиций — Бакур, Сафрон, зимник — Алдан-Белькачи-Аян. Не хватает номера с прииска Улахан, но возможно, их не было. Найти хотя бы одной упоминание о номерах с Улахана не удалось.