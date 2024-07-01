Экс-тренер «Руны» подписал контракт с БК «Иркут»

Николай Шманов, ранее занимавший пост помощника тренера команды «Руна», подписал контракт с баскетбольным клубом «Иркут» в качестве главного тренера. Известно, что соглашение с 34-летним специалистом рассчитан на один сезон.
Ранее Николай Шманов сотрудничал с такими командами, как «Руна» и ЦСКА-2 из Москвы, «Химки» из Подмосковья, «Спартак» из Санкт-Петербурга и другими. В прошлом сезоне проходил стажировку в известных турецких баскетбольных командах «Фенербахче» и «Анадолу Эфес». Наставник является большим поклонником легендарного тренера Владимира Кондрашина, и даже приобрёл для своего автопарка его «Волгу».
Напомним, после окончания сезона 2023/2024 баскетбольную команду «Иркут» покинул главный тренер Михаил Терехов, который перешёл в челябинский «Челбаскет». Также стан иркутян покинул игрок Олег Балашов, который подписал контракт с «Новосибирском».