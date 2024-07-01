В Красноярске подорожал проезд в общественном транспорте. Власти обещают скидки (видео)

Такое решение приняло министерство тарифной политики администрации региона. Плату повысили по просьбе перевозчиков, несмотря на массовое недовольство красноярцев и без того высокой, по их мнению, стоимостью проезда и низким качеством услуг.
С сегодняшнего дня, 1 июля, коммерческие перевозчики начали возить пассажиров по новым расценкам: поездка в автобусах городских маршрутов стоит 44 рубля, в трамвае, троллейбусе и электробусе — 40 рублей. В муниципальном транспорте стоимость проезда изменится со 2 июля.
Как пояснили в мэрии, все проездные билеты и транспортные карты, которые ранее были куплены, сейчас действительны. По ним можно рассчитываться в прежнем режиме пока не будут использованы все поездки. Новые проездные можно будет приобрести после 10 июля.
Чтобы снизить финансовую нагрузку от повышения стоимости проезда для горожан, власти разработали новую линейку тарифов. Планируется, что в городе будут продавать несколько видов проездных билетов, как с ограничением количества поездок, так и безлимитных. Скидка на каждую поездку по ним составит от 4 до 9 рублей, рассказал министр тарифной политики Красноярского края Александр Ананьев.
«В настоящий момент тарифные параметры направлены в краевое предприятие “Красноярскавтотранс” для разработки программного обеспечения. Обо всех тарифах таких проездных будет сообщено дополнительно», — рассказали в мэрии.