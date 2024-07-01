Что изменится в Казахстане с 1 июля 2024 года

«На сегодняшний день оптовая цена на газ в Казахстане является одной из самых низких во всем мире и составляет порядка 20 640 тенге/тыс. м3. Например, цены в соседней Российской Федерации сформировались на уровне 35 000 тенге/тыс. м3. М. Между тем сдерживание цен на товарный газ в Казахстане привело к тому, что в отдельных регионах страны себестоимость превышает утвержденные цены на 150−200%, а также ежегодному снижению потенциала отечественного производства».