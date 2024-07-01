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Что изменится в Казахстане с 1 июля 2024 года

АЛМАТЫ, 1 июл — Sputnik. Новые обязательства для участников IT-рынка и порядок уведомления собственника персональных данных о нарушении его прав, онлайн-мониторинг условий труда на крупных предприятиях. Каких еще изменений ждать казахстанцам, разбирался корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Газ станет дороже

Средняя оптовая цена на товарный газ будет повышена с 1 июля 2024 года. Как утверждают в Минэнерго Казахстана, корректировка цен необходима, чтобы приблизить их к российским. Так как низкие цены снижают инвестиционную привлекательность газовой отрасли и недропользователи не заинтересованы в разработке газовых месторождений ввиду убыточности газовой отрасли в нашей стране.

«На сегодняшний день оптовая цена на газ в Казахстане является одной из самых низких во всем мире и составляет порядка 20 640 тенге/тыс. м3. Например, цены в соседней Российской Федерации сформировались на уровне 35 000 тенге/тыс. м3. М. Между тем сдерживание цен на товарный газ в Казахстане привело к тому, что в отдельных регионах страны себестоимость превышает утвержденные цены на 150−200%, а также ежегодному снижению потенциала отечественного производства».

обосновывают в Минэнерго необходимость повышения цены.

Там также уточнили, что рост предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке составит 3−4,8 тенге/м3 в зависимости от региона, при этом средний рост по республике составит 3 тенге/м3 (действующая средняя оптовая цена — 20,64 тенге/м3, станет — 23,64 тенге/м3).

В Минэнерго также отметили, что предлагаемое повышение цен товарного газа незначительно отразится на потребителях — в среднем в год рост расходов частного дома составит около 1 080 тенге в месяц, квартиры — 130 тенге в месяц.

Кому Казахтелеком поднимет цены на интернет

Казахтелеком сообщил, что повышает стоимость интернета для граждан с 1 июля 2024 года.

Детально ознакомиться со списком тарифов, пользователям которых придется платить больше, можно на официальном сайте провайдера.

Согласно размещенным там данным, повышение коснется только архивных линеек — это чуть более 50 тарифов, к которым на сегодняшний день подключиться возможности уже нет. Но многие клиенты пользуются услугами, как раз по устаревшим расценкам, с чем и связано повышение.

Повышать цены на остальные тарифы провайдер пока не намерен и заверяет, что использует все возможности для удержания расценок на минимальном уровне.

Сигареты дорожают вновь

Сигареты в очередной раз подорожают в Казахстане с 1 июля 2024 года.

Министерство финансов подготовило изменения в минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком.

Проект приказа предусматривает утверждение минимальных розничных цен на 20 (двадцать) сигарет с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы и изделия с нагреваемым табаком в размере:

  • 820 тенге с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2024 года включительно;
  • 870 тенге с 1 января 2025 года.
  • С 1 января 2024 года минимальная цена на сигареты составляла 770 тенге.

С кредитами станет сложнее

С 1 июля 2024 года вступает в силу ряд пунктов закона «По вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства», который был разработан по поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка пояснили. Что уже с начала месяца для снижения кредитной нагрузки на граждан вводится запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней.

Также с 1 июля вводится двухлетний мораторий на уступку просроченных займов коллекторам. Для поддержки заемщиков, чьи займы уже уступлены коллекторам, с октября 2024 года вводится обязанность коллекторов проводить процедуры урегулирования задолженности.

С 20 августа — запрет для банков и микрофинансовых организаций начислять вознаграждение, если просрочка составляет 90 дней по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам, не только новым, но и выданным до принятия закона.

С 1 сентября вступает в силу запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов.

«Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов без согласия другого».

напомнила председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Напомним, 19 июня Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков.

О защите персональных данных

С 1 июля 2024 в Казахстане вступают в силу нормы устанавливающие новые обязательства для участников IT рынка Казахстана, а также обязательный порядок уведомления собственника персональных данных о нарушении его прав.

Теперь собственник или оператор базы персональных данных в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных обязаны уведомить уполномоченный орган о таком нарушении с указанием человека, ответственного за организацию обработки персональных данных.

То есть в случаях обнаружения утечки персональных данных либо иного несанкционированного доступа к ним компания, осуществляющая их хранение, обработку и сбор, обязана в течение дня уведомить Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Казахстана.

Также с 1 июля 2024 года Оперативный центр информационной безопасности и Служба реагирования на инциденты информационной безопасности в течение одного рабочего дня c момента обнаружения нарушения безопасности персональных данных оповещает все тот же МЦРИАП РК.

Также изменения в Закон об информатизации предусматривают обязательное уведомление владельца персональных данных о нарушении их безопасности либо об обработке персональных данных. Оно происходит через кабинет пользователя на портале «Электронного правительства» или на абонентский номер сотовой связи.

Обязательная маркировка лекарств

В 2023 году Постановлением правительства Казахстана от 21 октября было внесено изменение в перечень товаров, подлежащих маркировке. Оно предусматривает, что все лекарственные средства с 1 июля 2024 года подлежат обязательной маркировке.

«Маркировка и прослеживаемость лекарственных средств внедряется в целях повышения эффективности фармаконадзора и контроля качества лекарственных препаратов, мониторинга жизненного цикла лекарственных средств с этапа производства до конечного потребителя, противодействия незаконному обороту, в том числе фальсифицированной продукции».

отмечается в сообщении Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Казахстана.

Этот механизм окажет содействие в рациональном использовании и планировании закупа лекарственных средств, а также в выстраивании полноценного и достоверного лекарственного обеспечения, ориентированного на пациента, считают в ведомстве.

В систему маркировки включены все участники оборота лекарственных средств. Интегрируются необходимые информационные системы от входа на таможне и до выдачи конечному получателю.

«Результат этого проекта будет заключаться в пресечении незаконного оборота лекарственных средств, в том числе в рамках ГОБМП и ОСМС, что, несомненно, положительно отразиться на безопасности наших граждан. В свою очередь, маркировка лекарств также обеспечит контроль цен», — добавили в Минздраве.

Аптекам для реализации лекарственных средств необходимо наличие контрольно-кассовой машины, а также необходимо приобрести 2D-сканер для осуществления отпуска маркированного препарата в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров.

Средняя стоимость 2D сканеров варьируется от 13 до 185 тысяч тенге, в зависимости от мощности субъекта.

Лимит на вылов рыбы в Казахстане

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ «Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года».

Лимиты вылова рыбы (по названиям) утверждаются по всем рекам и водоемам Казахстана.

В Урало-Каспийском бассейне, в который входят река Кигач и Каспийское море, разрешается выловить 50 496,72 тонны рыбы, в том числе 4,63 тонны осетровых.

В озере Балхаш (в пределах трех областей: Алматинская, Карагандинская, Жамбылская) разрешается выловить 8855 тонны рыбы. Там в основном водятся лещ, судак, жерех, вобла, сазан, карась, змееголов.

На реке Или и прилегающих водоемах лимит установлен в 135,59 тонны рыбы.

В Алакольской системе озер, в которую входят озера Алаколь, Кошкарколь и Сасыкколь, можно выловить 568,7 тонны рыбы.

  • В водохранилище Капшагай лимит вылова рыбы установлен в 1350,6 тонны.
  • В водохранилище Бухторма — 2785,19 тонны рыбы.
  • Озеро Зайсан — 6131,3 тонны.
  • Река Иртыш — 83,9 тонны.
  • Аральское море — 6362,19 тонны.
  • Река Сырдарья — 184,56 тонны.
  • Шардаринское водохранилище — 2275,94 тонны.

Лимиты также установлены и для остальных рек и водоемов.

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