День молодежи отметили в Иркутской области

«День молодежи является одним из самых ярких событий лета, ведь это праздник молодости, жизни, мечтаний и возможностей. Я всегда гордился молодежью нашего региона, потому что она добивается невероятных вершин, и это вдохновляет многих. Я искренне желаю всем молодым людям реализовать себя и упорно двигаться к своим целям. Я лично и Правительство Иркутской области заинтересованы в том, что бы вы работали здесь, оставались здесь, создавали семьи, повышали свой профессиональный уровень. Для этого у нас все есть», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.