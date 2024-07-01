День молодежи отметили в Иркутской области

Главной площадкой мероприятия стал региональный Дом молодежи и расположенная рядом с ним площадь Конституции. Программу празднования разделили на тематические линии: «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе со своим делом», «Вместе с Родиной», «Вместе с карьерой», «Вместе со спортом» и «Вместе с добром». Кроме основных площадок на мероприятии была представлена интерактивная зона «Вместе с форумом Байкал», где участники смогли подробнее узнать о проведении форума, познакомиться с волонтерами, руководителями площадок, его организаторами.
Также состоялась большая презентация молодых предпринимателей региона и их продукции, сообщает пресс-служба областного Правительства.
«День молодежи является одним из самых ярких событий лета, ведь это праздник молодости, жизни, мечтаний и возможностей. Я всегда гордился молодежью нашего региона, потому что она добивается невероятных вершин, и это вдохновляет многих. Я искренне желаю всем молодым людям реализовать себя и упорно двигаться к своим целям. Я лично и Правительство Иркутской области заинтересованы в том, что бы вы работали здесь, оставались здесь, создавали семьи, повышали свой профессиональный уровень. Для этого у нас все есть», — сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Одним из важных событий дня стало традиционное вручение премий Губернатора Иркутской области в сфере молодежной политики. Ее размер составляет 50 тысяч рублей. Премию получили 100 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории региона, имеющих достижения в сфере молодежной политики в социально значимой деятельности, деятельности, направленной на патриотическое воспитание молодежи, научной и творческой работе.
«Этот радостный день всегда заряжает нас энергией молодости, придает сил и заставляет поверить в то, что все возможно. Молодежь из года в год доказывает это, когда не боится реализовывать самые большие идеи. Я люблю нашу молодежь и искренне верю, что у нас и дальше все будет получаться. Впереди многое, главное — верить в свои силы и идти вперед», — сказала министр по молодежной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Кроме того, в честь Года семьи, объявленного президентом России Владимиром Путиным, Губернатор поздравил молодоженов, молодую семью с ребенком и супругов, которые в этом году отмечают золотую и бриллиантовую свадьбы. Вместе они нарисовали памятную картину, символизирующую стадии развития семьи.
В завершении программы состоялся концерт, где выступили молодежные коллективы, кавер-группа «Сториз». Затем состоялся DJ-баттл, на котором диджеи подарили атмосферу open-air всем участникам Дня молодежи. День молодежи под девизом «Объединяем Россию!», организованный Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), в этом году состоялся в 39 регионах страны, в том числе в Иркутской области. Празднования состоялись во всех муниципальных образованиях региона, во многих районах также состоялись открытые диалоги с мэрами, мероприятий патриотической направленности, творческие фестивали.