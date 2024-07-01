Часть сгоревшего «Крокуса» могут передать под выставочные площади

Ранее губернатор Подмосковья в беседе с РИА Новости сообщил, что концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса» больше не будет.
«Там будет скорее всего выставочная площадь», — сказал Воробьев, комментируя планы по восстановлению здания.
Губернатор добавил, что власти региона находятся в контакте с собственником.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. «Крокус сити холл» в результате пожара полностью сгорел.