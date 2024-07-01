Часть сгоревшего «Крокуса» могут передать под выставочные площади

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Часть сгоревшего концертного зала «Крокус Сити холл» могут передать под выставочные площади после восстановления здания, заявил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что власти региона находятся в контакте с собственником по этому вопросу.