Красноярский РК «Енисей-СТМ» в жестком матче обыграл «Стрелу-Ак Барс»

30 июня регбисты «Енисея-СТМ» в жестком матче обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс». Матч 17-го тура чемпионата России прошел в Красноярске и завершился со счетом 32:24.
В составе нашей команды по две попытки занесли Рашид Магомедсаидов и Франсуа Эстерхейзен. «Тяжелая машина» набирает 66 очков и становится победителем регулярного сезона Pari Чемпионата России по регби.
— Победил сегодня тот, кто больше этого хотел и проявил характер. Конечно, наши трибуны сегодня помогли. Спасибо команде и болельщикам, — говорит Александр Первухин, главный тренер «Енисея-СТМ».
Отметим, что правобережный клуб является 12 кратным чемпионом России.