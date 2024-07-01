Ричмонд
+25°
гроза
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярский РК «Енисей-СТМ» в жестком матче обыграл «Стрелу-Ак Барс»

Правобережный клуб выиграл регулярное первенство чемпионата России.

Источник: Соцсети

30 июня регбисты «Енисея-СТМ» в жестком матче обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс». Матч 17-го тура чемпионата России прошел в Красноярске и завершился со счетом 32:24.

В составе нашей команды по две попытки занесли Рашид Магомедсаидов и Франсуа Эстерхейзен. «Тяжелая машина» набирает 66 очков и становится победителем регулярного сезона Pari Чемпионата России по регби.

— Победил сегодня тот, кто больше этого хотел и проявил характер. Конечно, наши трибуны сегодня помогли. Спасибо команде и болельщикам, — говорит Александр Первухин, главный тренер «Енисея-СТМ».

Отметим, что правобережный клуб является 12 кратным чемпионом России.

здоровье