Хабаровскую ТЭЦ-3 остановили на плановый ремонт

Отключение это плановое, отметили в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.
Ремонт оборудования на станции позволит в отопительный период эксплуатировать его более качественно.
В Хабаровске с 1 по 14 июля у жителей Краснофлотского, Железнодорожного, частично Кировского и Центрального районов будет отключена горячая вода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Отключение это плановое, отметили в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.
Ремонт оборудования на станции позволит в отопительный период эксплуатировать его более качественно.