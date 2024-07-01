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Хабаровскую ТЭЦ-3 остановили на плановый ремонт

В Хабаровске с 1 по 14 июля у жителей Краснофлотского, Железнодорожного, частично Кировского и Центрального районов будет отключена горячая вода, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Источник: AmurMedia

Отключение это плановое, отметили в городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций.

Ремонт оборудования на станции позволит в отопительный период эксплуатировать его более качественно.

ЖКХ