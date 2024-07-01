Иркутск отметил татаро-башкирский народный праздник Сабантуй

«В прошлом году мы заключили соглашение с Казанью о сотрудничестве, и уже сегодня в Иркутске мы масштабно отмечаем Сабантуй. Наш город всегда отличался дружелюбием, неравнодушием и открытостью. Мы часть многоконфессиональной страны, в которой каждый народ самобытно развивается, но при этом является частью одной большой семьи. Будем и дальше поддерживать друг друга», — подчеркнул Руслан Болотов.