Иркутск отметил татаро-башкирский народный праздник Сабантуй

В праздновании приняли участие национально-культурные центры Иркутска и региона, а также представители различных народностей.
Поздравить собравшихся пришли депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Сергей Тен, начальник управления губернатора и правительства Прибайкалья по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова, мэр Руслан Болотов, председатель думы Иркутска Евгений Стекачев, муфтий самостоятельного Духовного управления мусульман региона Фарит Мингалеев.
Почетными гостями стали глава администрации Советского района исполнительного комитета Казани Роман Фатхутдинов, секретарь Казанской городской думы Альбина Рафикова, начальник Управления культуры города Азат Абзалов, директор Комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.
«В прошлом году мы заключили соглашение с Казанью о сотрудничестве, и уже сегодня в Иркутске мы масштабно отмечаем Сабантуй. Наш город всегда отличался дружелюбием, неравнодушием и открытостью. Мы часть многоконфессиональной страны, в которой каждый народ самобытно развивается, но при этом является частью одной большой семьи. Будем и дальше поддерживать друг друга», — подчеркнул Руслан Болотов.
«На территории России живет огромное количество различных народностей и существует немало самобытных культур — и в Иркутской области, и в Татарстане, и в Башкортостане, и других регионах. Давайте ценить и развивать нашу многонациональную страну, гордиться ей, встречаться, радоваться таким праздникам и сохранять наши общие традиции», — отметил Сергей Тен.
На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы с творческими номерами. Все желающие смогли попробовать национальную кухню: участники, которые приехали в Иркутск из Ангарска, Черемхово, а также Заларинского, Эхирит-Булагатского, Боханского и других районов, приготовили традиционные блюда — чак-чак, бешбармак, кош-теле, эчпочмак, баурсак и многие другие.
«С татарского “сабантуй” переводится, как “праздник плуга”. Сегодня мы отмечаем окончание посевных работ. В этот день принято готовить угощения и делиться ими с близкими людьми. Такую традицию нам передали предки, которые в прошлом веке приехали в Сибирь. Мы ее бережно сохраняем», — рассказала участница праздника Амина.
На Сабантуе в Иркутске прошел турнир по национальной борьбе. По итогам серии поединков были выбраны победители, которых наградили медалями. Лучшему борцу по традиции подарили барана, а также вручили памятный кубок.
«Иркутск — середина Земли, и здесь сегодня мы отмечаем праздник братского народа. Наша сила всегда была в цельности, потому давайте объединяться: вместе отмечать национальные события и обмениваться культурными ценностями, делая крепче наше государство», — сказал Евгений Стекачев.