Без холодной воды в жару остались почти 500 домов в Новосибирске

В «Управлении энергетики и водоснабжения» рассказали, что вечером в субботу, 29 июня 2024, на улице Героев Труда в Новосибирске повредилась кабельная линия, питающая водонасосную станцию.
В тот же день замдиректора «УЭВ» сообщил о подвозе холодной воды в пункты (21 адрес). Обеспечили и Центр им. Мешалкина и НВВКУ.
Около 10 часов в воскресенье, 30 июня, место повреждения обнаружили. Ещё два часа — и специалисты запустили насосную станцию в работу. Отмечается, что к 15 часам должны были восстановить давление и вернуть холодную воду потребителям.