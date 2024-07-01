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Без холодной воды в жару остались почти 500 домов в Новосибирске

Авария произошла в субботу, 29 июня.

Источник: Reuters

В «Управлении энергетики и водоснабжения» рассказали, что вечером в субботу, 29 июня 2024, на улице Героев Труда в Новосибирске повредилась кабельная линия, питающая водонасосную станцию.

В тот же день замдиректора «УЭВ» сообщил о подвозе холодной воды в пункты (21 адрес). Обеспечили и Центр им. Мешалкина и НВВКУ.

Около 10 часов в воскресенье, 30 июня, место повреждения обнаружили. Ещё два часа — и специалисты запустили насосную станцию в работу. Отмечается, что к 15 часам должны были восстановить давление и вернуть холодную воду потребителям.

ЖКХ