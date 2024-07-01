Из Уфы в Калининград возобновились прямые авиарейсы.

«Для жителей и гостей Башкортостана возобновление прямых регулярных перелетов в Калининград было действительно долгожданным событием, — отметил коммерческий директор аэропорта “Уфа” Денис Никитин. — Летать из Уфы в один из самых западных городов страны в течение предыдущих двух лет можно было только с пересадкой».