Из Уфы в Калининград возобновились прямые авиарейсы.

Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, 30 июня борт авиакомпании Nordwind Airlines вылетел с максимальной загрузкой по маршруту Уфа — Калининград. Полеты будут выполняться два раза в неделю, по средам и воскресеньям, на самолётах Boeing 737−800, рассчитанных на 189 пассажирских мест.
Отправление из Уфы — в 06.40, прибытие в Калининград — в 06.55. Время местное для каждого аэропорта. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут.
«Для жителей и гостей Башкортостана возобновление прямых регулярных перелетов в Калининград было действительно долгожданным событием, — отметил коммерческий директор аэропорта “Уфа” Денис Никитин. — Летать из Уфы в один из самых западных городов страны в течение предыдущих двух лет можно было только с пересадкой».