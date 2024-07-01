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В Новосибирске изменили схему маршрута троллейбуса № 8

Транспорт больше не появится на нескольких улицах города.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске изменили схему маршрута троллейбуса № 8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на региональный дептранс.

— В целях улучшения транспортного обслуживания жителей из пути следования троллейбуса № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5» в обратном направлении исключаются улицы: Воскова, Ленинградская, Лобова и включается участок улицы Кирова от Воскова до Лобова, — уточнили в администрации.

Изменения действуют с 1 июля.

Ранее мы писали, что также с 1 июля в Новосибирске запустят автобус от Академгородка до аэропорта Толмачево. Транспорт будет отправляться с Цветного проезда. На этот маршрут выйдут две машины.