В Новосибирске изменили схему маршрута троллейбуса № 8. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города со ссылкой на региональный дептранс.
— В целях улучшения транспортного обслуживания жителей из пути следования троллейбуса № 8 «Затулинский ж/м — ТЭЦ-5» в обратном направлении исключаются улицы: Воскова, Ленинградская, Лобова и включается участок улицы Кирова от Воскова до Лобова, — уточнили в администрации.
Изменения действуют с 1 июля.
Ранее мы писали, что также с 1 июля в Новосибирске запустят автобус от Академгородка до аэропорта Толмачево. Транспорт будет отправляться с Цветного проезда. На этот маршрут выйдут две машины.