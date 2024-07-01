В Хабаровском крае в 2023 году выросло число миллионеров

Один налогоплательщик заявил доход от 10 млрд рублей и выше. Годом раньше миллиардер с таким состоянием тоже был один, а до 2022 года их не было вовсе. Количество налогоплательщиков с доходами от 1 млрд рублей до 10 млрд теперь 11, по итогам 2022 года их было 10. Доходы от 500 миллионов рублей до 1 млрд заявили 19 человек, годом раньше, то есть в 2022 году их было 18. Тех, чей доход за 12 месяцев измеряется суммами от 100 миллионов рублей до 500 миллионов, теперь 79, годом раньше их было 78. Тех, кто заявил налоговому ведомству доходы от 10 млн рублей до 100 млн рублей — 482 человека, по итогам 2022 года их насчитывалось 440 человек. Тут полку миллионеров прибыло. Налогоплательщиков, отчитавшихся о доходах от 1 миллиона рублей до 10 миллионов, в 2023 году оказалось 25 949 человек, год назад их было меньше — 22 тысячи человек. Как правило, это люди, продавшие квартиры, дома, дачи. Доходы от продажи имущества отражены в 36 тысячах деклараций.