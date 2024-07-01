Легендарный парк во Владивостоке снова хотят обновить — за три миллиарда рублей вместо пяти

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов заявил, что на развитие общественных пространств во Владивостоке выделено 50 миллиардов рублей. В том числе часть средств пойдет на благоустройства парка Минного городка. Обещают реконструкцию давно: в концепциях «всплывали» и парк аттракционов, и создание велотрека. Что известно об амбициях после заявления министра — в материале.
Место с историей
Это общественное пространство планировали облагородить еще давно. Сперва архитекторы и дизайнеры хотели ограничиться велотреком, рекреационными зонами, аллеей для прогулок и детскими площадками. Такую концепцию представила команда Concrete Jungle еще в 2021 году. Оценили реализацию в 2,4 миллиона рублей.
Однако на тот момент финансирования у города не было: ремонтировались дороги, создавались удобные придомовые территории и детские площадки.
Похожая ситуация произошла и в последующих годах. В своих приоритетах бюджет расставлял другие акценты. Хотя в 2022 году улучшили внешний вид парка около нижних озер. Там благоустроили площадку под соревнования по морскому судомоделированию.
В 2023 на территории пространства проводили массовые мероприятия: специалисты занялись сценой и устроили несколько мест для отдыха. Однако ни удобных пеших маршрутов, ни аккуратного озеленения, ни участков для отдыха с семьей жители не увидели. Уже в начале 2024 года мэрия уточнила примерный срок завершения работ — 2026 год. И по долгосрочному плану комплексного развития территории до 2030 года на реконструкцию необходимо 5,2 миллиарда рублей.
Реконструкции — быть
На ПМЭФ в начале июня Алексей Чекунов сообщил, что Минный городок «перестроят». Деньги возьмут из выделенных на благоустройство 50 миллиардов рублей. В парке якобы приведут в порядок пруды, построят центр водных видов спорта, лодочную станцию. Обещали и видовую «парящую» тропу, обновленную площадь, сухой фонтан, зону фуд-корта, реконструкцию памятного камня «125 лет Владивостоку».
В мэрии корреспонденту «КП» рассказали, что пока что окончательный проект реконструкции не готов, решается вопрос с выбором подрядчиков. Однако в начале июня было заявлено возведение многоуровневой парковки, лыжной трассы, беговых дорог, даже был назван концессионер. Будут ли аттракционы — пока неясно.
«Проект будет с учетом мнений жителей, которые они высказывали во время опроса. Как будет понятен концессионер, мы сообщим информацию на сайте городской администрации», — добавили в ведомстве.
Вопрос обслуживания
Глава общественного движения «Право на город», депутат думы Владивостока Антон Савенко уточнил, что в реконструкцию парка Минного городка действительно вложат три миллиарда рублей.
«Кажется, что это хорошая новость. Но первый вопрос, который я задаю: сколько будет стоить это все обслуживать? Дорого. И, возможно, возляжет эта работа на городской бюджет, который после появления парка не увеличится», — добавил депутат, — при создании парка нужно рассчитывать силы и имеющиеся средства, чтобы в дальнейшем содержать территорию в чистоте и обслуживать ее.
Пока что неясно, уложатся ли специалисты в срок до 2026-го. В 2023 году, напомним, достопримечательности одного из любимых мест владивостокцев вернули в мунсобственность после вмешательства прокуратуры. Хорошо, если надзорное ведомство будет контролировать и реконструкцию парка.