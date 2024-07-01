Легендарный парк во Владивостоке снова хотят обновить — за три миллиарда рублей вместо пяти

«Кажется, что это хорошая новость. Но первый вопрос, который я задаю: сколько будет стоить это все обслуживать? Дорого. И, возможно, возляжет эта работа на городской бюджет, который после появления парка не увеличится», — добавил депутат, — при создании парка нужно рассчитывать силы и имеющиеся средства, чтобы в дальнейшем содержать территорию в чистоте и обслуживать ее.