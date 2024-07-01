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Осадков не будет: в Приморье сохранится хорошая погода в начале недели

В Приморье будет переменчивая погода, в середине недели пройдут дожди.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

Начало июля порадует жителей Приморья и туристов: на территории края будет солнечная погода. Тем не менее, уже в четверг могут выпасть осадки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В Примгидромете отметили, что в июне наблюдался избыток осадков, в основном выпало 1,2 — 2 нормы. А вот июль должен выдаться жарким и солнечным. Первые два дня второго летнего месяца будут жаркими, на небе ни облачка. Днем столбики термометров будут подниматься до +24…+33 °С, по ночам опускаться +11…+20 °С.

В дальневосточной столице в эти дни ситуация такая же. В среду по региону прокатятся дожди, а к четвергу они доберутся и до Владивостока. Температурный фон сохранится на уровне +24…+28 °С. Добавим, что в пятницу ожидаются не только дожди, но и грозы.

Ранее «КП» писала о сильной жаре: столбики термометра показывали до + 32 градусов по Цельсию.