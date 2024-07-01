Осадков не будет: в Приморье сохранится хорошая погода в начале недели

В дальневосточной столице в эти дни ситуация такая же. В среду по региону прокатятся дожди, а к четвергу они доберутся и до Владивостока. Температурный фон сохранится на уровне +24…+28 °С. Добавим, что в пятницу ожидаются не только дожди, но и грозы.