Осадков не будет: в Приморье сохранится хорошая погода в начале недели

Начало июля порадует жителей Приморья и туристов: на территории края будет солнечная погода. Тем не менее, уже в четверг могут выпасть осадки, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В Примгидромете отметили, что в июне наблюдался избыток осадков, в основном выпало 1,2 — 2 нормы. А вот июль должен выдаться жарким и солнечным. Первые два дня второго летнего месяца будут жаркими, на небе ни облачка. Днем столбики термометров будут подниматься до +24…+33 °С, по ночам опускаться +11…+20 °С.
В дальневосточной столице в эти дни ситуация такая же. В среду по региону прокатятся дожди, а к четвергу они доберутся и до Владивостока. Температурный фон сохранится на уровне +24…+28 °С. Добавим, что в пятницу ожидаются не только дожди, но и грозы.
Ранее «КП» писала о сильной жаре: столбики термометра показывали до + 32 градусов по Цельсию.