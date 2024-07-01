Четырех мигрантов выдворят из страны после рейда в Минусинске

Сотрудники задержали 10 иностранцев, работавших на территории строящегося многоэтажного дома. Восемь нарушителей из Узбекистана и двое из Таджикистана оштукатуривали стены без разрешительных документов. Их всех доставили в дежурную часть для проверки по базам.