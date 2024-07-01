Четырех мигрантов выдворят из страны после рейда в Минусинске

Из России выдворят четырех нелегальных мигрантов, пойманных полицейскими во время рейда на стройке в Минусинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.
Сотрудники задержали 10 иностранцев, работавших на территории строящегося многоэтажного дома. Восемь нарушителей из Узбекистана и двое из Таджикистана оштукатуривали стены без разрешительных документов. Их всех доставили в дежурную часть для проверки по базам.
Против рабочих составили протоколы: за нарушение правил въезда и пребывания в России, за нарушение иммиграционных правил и за незаконную трудовую деятельность.
— В отношении четверых мигрантов приняты решения об административном выдворении с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, — рассказали в ведомстве.
Кроме того, шестерым назначили штрафы — две тысячи рублей по каждому материалу.