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Четырех мигрантов выдворят из страны после рейда в Минусинске

В Минусинске по итогам рейда приняты решения о выдворении четверых иностранцев-нарушителей.

Источник: ГУ МВД

Из России выдворят четырех нелегальных мигрантов, пойманных полицейскими во время рейда на стройке в Минусинске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

Сотрудники задержали 10 иностранцев, работавших на территории строящегося многоэтажного дома. Восемь нарушителей из Узбекистана и двое из Таджикистана оштукатуривали стены без разрешительных документов. Их всех доставили в дежурную часть для проверки по базам.

Против рабочих составили протоколы: за нарушение правил въезда и пребывания в России, за нарушение иммиграционных правил и за незаконную трудовую деятельность.

— В отношении четверых мигрантов приняты решения об административном выдворении с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан, — рассказали в ведомстве.

Кроме того, шестерым назначили штрафы — две тысячи рублей по каждому материалу.