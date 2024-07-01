Суд признал незаконным рост тарифов на тепло в Новосибирске

Приказ Департамента по тарифам Новосибирской области признали незаконным. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Установлено, что в 2022 году Департамент установил предельный уровень цен для 53 ТЭЦ и котельных, при этом не было соглашения с мэрией по схеме теплоснабжения города.
«Это повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения», — говорится в сообщении прокуратуры.
Новосибирский областной суд признал приказ Департамента в этой части недействительным. Решение пока не вступило в силу.